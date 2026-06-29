Evropa sází na Airbus. Evropská investiční banka mu půjčí miliardy na výzkum i obranu
- Evropská investiční banka (EIB) se zavázala poskytnout tři miliardy eur (72,8 miliardy korun) výrobci letadel Airbus.
- V tiskové zprávě v pondělí uvedla, že je to první významný úvěr podepsaný v rámci největšího korporátního úvěrového balíku, jaký kdy skupina EIB schválila.
- Financování má posílit evropskou průmyslovou základnu v době, kdy podniky čelí sílící globální konkurenci, zejména od firem ze Spojených států a Číny, uvedla agentura Reuters.
Airbus už podepsal první úvěr v objemu jedné miliardy eur, který je součástí širšího balíku financování za zmíněné tři miliardy eur. Banka uvedla, že nové financování dlouhodobého výzkumu a vývoje Airbusu ve Francii, Německu a Španělsku přispívá k posílení evropské technologické suverenity a průmyslu na špičkové úrovni.
Jde o nejnovější krok Evropy v posilování technologického a průmyslového sektoru, který navazuje například na plánované propojení satelitních aktivit firem Airbus, Thales a Leonardo. Jeho cílem je vytvořit evropskou konkurenci pro americký systém Starlink podnikatele Elona Muska.
EIB uvedla, že financování Airbusu podpoří plánované investice firmy do roku 2030 v oblastech komerční letecké dopravy, bezpečnosti, obrany a technologií. Hlavním konkurentem Airbusu je americká společnost Boeing.
Konkurenceschopnost evropského průmyslu
„Toto financování posiluje hloubku našeho strategického partnerství s EIB a podporuje výzkum v oblasti komerčního i obranného letectví, který zvyšuje konkurenceschopnost evropského průmyslu," uvedl finanční ředitel Airbusu Thomas Toepfer. Vysoce konkurenceschopné podmínky a flexibilita podle něj minimalizují náklady na financování a podporují dlouhodobé investice do inovací v leteckém sektoru.
Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, specializuje se na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Loni skupina EIB v České republice podpořila projekty za 1,93 miliardy eur.