Íránský útok zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji, únik ropy do moře již nehrozí
- Íránský útok v Dubaji zasáhl a zapálil kuvajtský tanker plně naložený ropou pro Čínu.
- Protivzdušná obrana zneškodnila další střely nad Dubají a Rijádem, padající trosky zranily čtyři lidi.
- Teherán stupňuje údery na energetickou infrastrukturu a lodě v odvetě za konflikt s USA a Izraelem.
Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker Al-Salmi kotvící v Dubaji, způsobil požár a plavidlo poškodil. Dubajské úřady v úterý ráno uvedly, že požár byl uhašen a že již nehrozí únik ropy do moře. Při útoku nebyl nikdo zraněn a všech 24 členů posádky je v pořádky, dodaly úřady podle deníku The Guardian. Čtyři lidé naproti tomu utrpěli v Dubaji zranění po pádu nespecifikovaných trosek způsobeném protivzdušnou obranou.
„Tanker byl v okamžiku incidentu zcela naplněn. Útok způsobil hmotné škody na trupu lodi, požár na palubě a hrozí únik ropné skvrny do okolních vod,“ citovala po útoku kuvajtská agentura Kuna prohlášení tamní ropné společnosti KPC. Podle údajů serveru MarineTraffic je cílovou destinací tankeru čínský přístav Čching-tao.
Na Dubaj mířil i další útok, s nímž si poradila protivzdušná obrana. Padající trosky však způsobily požár v jednom z domů, který byl naštěstí prázdný. Lehce přitom zranily čtyři lidi v okolí budovy.
Útok hlásí i Saúdská Arábie, jejíž ministerstvo obrany podle agentury Reuters informovalo o zneškodnění tří balistických střel mířících na region okolo metropole Rijádu.
Údery na země Arabského poloostrova cílené na americké základny, energetická zařízení, lodě či další objekty podniká Teherán a proíránské skupiny v odvetě za americko-izraelské údery na Írán. Ty na konci února zahájily válku, v jejímž důsledku zemřely tisíce lidí a která ohrožuje globální dodávky ropy a plynu, způsobuje nedostatek zásob hnojiv a narušuje leteckou dopravu.