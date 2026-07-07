NATO zbrojí ve velkém. Pět zemí už letos překročí novou hranici, Česko míří těsně nad dvě procenta
- Pět států NATO má podle nových odhadů už letos vydávat na obranu více než 3,5 procenta HDP.
- Nejvyšší podíl má mít Litva, následovaná Estonskem, Lotyšskem, Polskem a Řeckem.
- Česko by letos mělo splnit dosavadní dvouprocentní cíl, loni podle předběžných dat zaostalo.
Severoatlantická aliance výrazně zvyšuje tlak na obranné výdaje. Podle aktualizovaných údajů NATO zveřejněných před aliančním summitem v Ankaře by už letos mělo pět členských států překročit nový cíl vydávat na obranu 3,5 procenta hrubého domácího produktu. Informovala o tom agentura Reuters.
Hranici mají podle odhadů překonat pobaltské státy, Polsko a Řecko. Nejvýše v celé alianci má být Litva, jejíž obranné výdaje se letos odhadují na 5,33 procenta HDP. Následují Estonsko s 5,1 procenta, Lotyšsko se 4,92 procenta, Polsko se 4,68 procenta a Řecko s 3,65 procenta HDP.
Česko splní, co minulý rok nesplnilo
Nový cíl si členské státy NATO stanovily loni na summitu v Haagu. Zavázaly se, že do roku 2035 budou na obranu vydávat 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má směřovat do širší bezpečnostní oblasti, například do infrastruktury nebo posílení kyberbezpečnosti. Dosavadní alianční cíl činil dvě procenta HDP.
Česko má podle odhadů NATO letos dvouprocentní hranici splnit. Na obranu by mělo vynaložit 2,01 procenta HDP. Podle předběžných údajů za loňský rok však cíl ještě nesplnilo, když obranné výdaje dosáhly 1,86 procenta HDP.
Pod dvouprocentní hranicí byly podle předběžných dat za loňský rok také Albánie s 1,48 procenta a Slovinsko s 1,57 procenta HDP. Albánie i Česko by ji letos měly překročit. V materiálu NATO se zároveň uvádí, že nová slovinská vláda rovněž plánuje tento cíl splnit.
Řada dalších zemí se podle odhadů pohybuje kolem dvou procent HDP nebo mírně nad nimi. Patří mezi ně Belgie, Portugalsko a Itálie. Spojené státy mají letos podle prognózy vydat na obranu 3,17 procenta HDP, Německo 2,69 procenta, Británie 2,56 procenta a Francie 2,22 procenta.
Evropští členové NATO společně s Kanadou podle předběžných dat v roce 2025 vydali na obranu v průměru 2,31 procenta HDP. Letos by se tento podíl měl podle odhadů zvýšit na 2,53 procenta HDP, uvedl podle Reuters vysoký představitel NATO.
Růst výdajů přichází i pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po spojencích požaduje, aby jasně ukázali, že své obranné rozpočty navyšují.