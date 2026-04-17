Průlom v jaderných jednáních? Trump ohlásil dohodu s Íránem, Teherán ji vzápětí popřel
- Írán zatím pozastaví svůj jaderný program, tvrdí Trump.
- USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu.
- Íránská tisková agentura Mízán spadající pod íránskou justici to popřela.
Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od Spojených států neobdrží žádné zmražené finanční prostředky. Podle agentury Reuters dnes Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Írán to už dříve popřel a uvedl, že na takové téma spolu obě strany nikdy nejednaly.
„Zvládneme to společně. Vydáme se tam s Íránem v příjemném, poklidném tempu, sestoupíme dolů a začneme s těžbou pomocí těžké techniky. Přivezeme to zpět do Spojených států,“ přiblížil podle Reuters Trump svou představu vyzvednutí obohaceného uranu, na kterém se podle něj Washington a Teherán dohodli.
Írán vše popřel
Íránská tisková agentura Mízán spadající pod íránskou justici to ale už v pátek popřela. „Žádná jednání ohledně 'převodu íránského vysoce obohaceného uranu do Ameriky' se nikdy nekonala a přirozeně v této věci neexistuje ani žádná dohoda,“ zdůraznila agentura. O tom, že Írán souhlasil s tím, že „nám vrátí jaderný prach“ hovořil Trump už ve čtvrtek před novináři.
Server Axios s odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem vyjednávání napsal, že Spojené státy a Írán jednají o třístránkovém plánu na ukončení války.
Jedním z bodů, které obě strany aktuálně probírají, je podle serveru plán, že USA uvolní 20 miliard dolarů ze zmrazených íránských finančních prostředků výměnou za to, že se Írán vzdá svých zásob obohaceného uranu.
Podle Reuters by nadcházející setkání představitelů států mohlo vyústit v podpis memoranda o porozumění, na které by do 60 dnů navázala komplexní dohoda.
Jedním z klíčových sporných bodů jsou jaderné ambice Teheránu. USA při jednáních o uplynulém víkendu navrhly dvacetileté pozastavení veškeré íránské jaderné činnosti; Teherán podle zdrojů blízkých jednání navrhl pozastavení na tři až pět let. Výměnou za to Teherán žádal o zrušení mezinárodních sankcí, zatímco Washington požadoval odstranění veškerého vysoce obohaceného uranu z Íránu. Podle íránských zdrojů se skutečně objevily náznaky kompromisu ohledně zásob vysoce obohaceného uranu, přičemž Teherán zvažuje, že část z nich vyveze ze země.
Trump podle Bloombergu doplnil, že dohoda o ukončení války, kterou USA a Izrael s Íránem zahájily na konci února, je z větší části hotová. Další jednání se podle amerického prezidenta pravděpodobně uskuteční tento víkend. Podle dřívějších informací by se měly pravděpodobně konat tuto neděli v Islámábádu. Agentuře AFP Trump zase sdělil, že dohoda s Íránem je velmi blízko.