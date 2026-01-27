Světová jednička v přelidněnosti ukazuje tíživou realitu. Jak se žije v megaměstě bez prostoru?
- Jakarta se podle nové studie OSN stala nejlidnatějším městem světa a předstihla Tokio.
- Extrémní přelidnění a ekologické problémy nutí Indonésii přesunout hlavní město do nově budované Nusantary.
- Podívejte se na fotografie, jak se v Jakartě žije.
Podle nové studie OSN, která využívá zpřesněná kritéria pro hodnocení rychlé urbanizace a růstu megapolí, se nejlidnatějším městem světa stala Jakarta. Indonéská metropole tak poprvé předstihla Tokio, které tento žebříček dlouhodobě vedlo.
Zpráva United Nations World Urbanisation Prospects 2025 odhaduje, že v Jakartě dnes žije přibližně 42 milionů lidí. Na druhém místě se umístila Dháka se zhruba 37 miliony obyvatel. Tokio, definované jako širší megalopolis zahrnující tři sousední prefektury, kleslo s 33 miliony obyvatel na třetí příčku. Ještě v roce 2018 přitom OSN Tokiu přisuzovala první místo s populací okolo 37 milionů.
Přesun hlavního města
Extrémní růst Jakarty je zároveň jedním z hlavních důvodů, proč se Indonésie rozhodla přesunout své hlavní město. Vláda plánuje do roku 2028 dokončit přesun politického a správního centra do nově budovaného města Nusantara na ostrově Borneo. V Nusantaře už vznikají vládní komplexy pro zákonodárné i soudní instituce, které mají postupně převzít roli současných úřadů v Jakartě.
Myšlenku přesunu hlavního města prosadil bývalý prezident Joko Widodo. Projekt měl být původně hotový už v roce 2024, jeho realizaci ale výrazně zpomalila pandemie covidu-19. Hlavním motivem zůstává kritické přelidnění Jakarty, kde hustota obyvatel přesahuje 15 700 lidí na kilometr čtvereční, i závažné ekologické problémy – zejména pokles půdy a opakované záplavy.
Výstavba Nusantary má podle odhadů stát více než 32 miliard dolarů. Indonéská vláda ji prezentuje jako moderní a udržitelné město budoucnosti, založené na obnovitelných zdrojích energie, chytré infrastruktuře a na rozsáhlých zelených plochách. Nová metropole má zároveň odlehčit přetížené Jávě a stát se vzorem urbanistického rozvoje pro celý region jihovýchodní Asie.