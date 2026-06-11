Aktualizováno: Trump odvolal útoky na Írán, zdůvodnil to pokrokem v jednáních
- Americký prezident Donald Trump nečekaně zrušil plánované noční útoky a bombardování Íránu.
Podle šéfa Bílého domu došlo k dohodě na nejvyšší úrovni a Írán přijal všechny hlavní body chystaného dokumentu.
Námořní blokáda íránských přístavů ze strany USA však zůstává v platnosti, dokud nebude podpis dohody dokončen.
Americký prezident Donald Trump dnes překvapivě na své sociální síti oznámil, že ruší útoky a bombardování Íránu, které avizoval na dnešek. Podle šéfa Bílého domu bude brzy oznámen termín a místo podepsání dohody. Zatím podle něj došlo k jednáním na nejvyšší úrovni a Írán hlavní body přijal. Prozatím ale zůstane v platnosti americká námořní blokáda íránských přístavů. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social.
„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států amerických plánované údery a bombardování proti Íránu, které se měly uskutečnit dnes večer,“ uvedl Trump.
„Jednání a konečné body byly jak v obecné rovině, tak do nejmenších detailů schváleny všemi zúčastněnými stranami, včetně Spojených států, Izraele, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Turecka, Pákistánu, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska, Egypta a dalších,“ dodal prezident USA s tím, že brzy oznámí místo a datum podpisu a že námořní blokáda Íránu zůstane v platnosti „dokud nebude tato transakce dokončena“.
Trump v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že uzavření dohody je na dohled, ale tento vývoj se zatím nenaplnil, poznamenala agentura AP. Dříve dnes přitom Trump hrozil Íránu dalšími útoky dnes v noci, zabavením ropy a obsazením klíčového ostrova Charg.
Americký prezident Trump uvedl, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Napsala to agentura Reuters.
„Írán dosud neschválil žádný text memoranda o porozumění se Spojenými státy,“ uvedl ve čtvrtek večer informovaný íránský zdroj polooficiální agentury Fars. Zdroj má podle Fars blízko k íránským vyjednavačům.
Ropa výrazně zlevňuje poté, co Trump odvolal ohlášené údery na Írán
Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod 90 dolarů.
Brent kolem 19:45 SELČ odepisoval 3,2 procenta na 89,91 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňovala o 3,45 procenta na 86,92 dolaru za barel.