Válka vyřadila z cestovního radaru Dubaj, Egypt i kus Středomoří. Turisté volí Mallorku a Karibik
- Dubaj odepisuje sezonu a doufá v podzimní zotavení.
- Egypt je roztrpčený z cestovních varování, turisty tam čekají omezení.
- Kypr, Turecko a Řecko se snaží přesvědčit cestující, že jim tam nic nehrozí.
Válka na Blízkém východě od první hodiny dramaticky ovlivňuje cestování lidí z celého světa a dopadá i na jejich dovolenkové plány. Dubaj se topí v problémech, smůlu má ale i řada jiných míst. Jihovýchodní Asie trpí tím, že spousta návštěvníků pro cesty do této oblasti využívá letecké uzly v zasažených lokalitách. Kypr a Turecko jsou v ohrožení kvůli tomu, že se staly terči ojedinělých útoků. Potíže má však i boji nedotčený Egypt. Nárůst zájmu naopak zaznamenaly destinace daleko od konfliktu jako Mallorca, Kapverdy a Karibik.
Symbolem válečného úprku se stala Dubaj, která se dostala pod íránskou palbu a je nadále v přímém ohrožení. Tamní letiště muselo přechodně zastavit provoz a celé Spojené arabské emiráty se do dneška potýkají se strachem návštěvníků.
Turecká agentura Anadolu uvádí, že jen v prvním týdnu války bylo v dubajských hotelích zrušeno přes osmdesát tisíc rezervací. Podle společnosti Lighthouse Inteligence, která sleduje hotely a krátkodobé pronájmy, klesla do poloviny března obsazenost ubytovacích kapacit v Dubaji v hlavní sezoně z obvyklých 90 procent na šestnáct procent.
Egypt sužuje energetická krize
Řada lidí z různých končin tam má navíc své apartmány, takže statistika nepostihuje celý cestovní výpadek. Financial Times (FT) píše, že dubajské hotely kvůli nízkému zájmu zavírají celá patra, nebo dokonce i budovy. Snižují ale také náklady na zaměstnance, posílají je na dovolenou a hostům nabízejí různé slevy a výhody. Vylidnění dopadá na luxusní restaurace, bary, kluby či na fitness centra.
„Celé odvětví se v podstatě připravuje na to, že letní útlum přijde brzy. Drží náklady na uzdě a modlí se za podzimní zotavení,“ řekl listu jeden nejmenovaný představitel branže. Další lidé z oboru tvrdí, že situace v mnohém připomíná koronavirovou pandemii. Panuje však přesvědčení, že jakmile budou mít turisté pocit bezpečí, brzy se vrátí. „Lidé zapomínají rychle,“ je podle FT optimistický nejmenovaný úředník.
Válka v Íránu je tvrdou ránou pro Egypt, který před jejím zahájením zažíval příznivé turistické časy díky podzimnímu otevření velkého muzea v Gíze. Nestabilita dopadla například na turistiku na Nilu. Orchestra barometer, který pravidelně mapuje turistické trendy u francouzských cestovních kanceláří, konstatoval, že po únorovém nárůstu se zájem o Egypt v prvních deseti březnových dnech meziročně propadl o dvě třetiny.
Někteří komentátoři míní, že severoafrické zemi uškodila nejasná turistická varování. Představitele země na začátku března pobouřila cestovní výstraha amerického ministerstva zahraničí a vyjádřili obavy, že dopadne na cestovní ruch. Egypt se rak nyní všemožně snaží vytvořit mediální obraz bezpečné destinace.
Země se však v důsledku války potýká s energetickou krizí, která turistiku rovněž ohrožuje. Od víkendu zavede řadu šetřících opatření. Všechny restaurace, obchody, kavárny a nákupní centra v Egyptě budou muset po dobu jednoho měsíce zavírat už ve 21.00. Výjimkou budou pouze čtvrtky a pátky.
Kromě toho vláda nechá vypnout osvětlení billboardů v ulicích a utlumí intenzitu veřejného osvětlení. „Čelíme skutečně výjimečné globální krizi a její dopady budou závažné pro celý svět,“ řekl egyptský premiér Mustafa Madbúlí.
Kypr má po raketovém útoku starosti
Starosti o dopady války mají ale i některé evropské oblíbené turistické lokality, především Kypr, Turecko a Řecko. Ostrovní stát ve východním Středomoří se na začátku konfliktu dostal do složité, až takřka schizofrenní situace. Dron Šáhed íránské výroby 9. března zasáhl tamní britskou základnu Akrotiri a Nikósii přispěchalo několik evropských zemí na pomoc s ochranou. Zároveň se Kypr snaží vzbudit dojem, že šlo o výhradně britský cíl a ostrov je pro návštěvníky bezpečný. Turistika je jedním největších sektorů země, představuje až patnáct procent HDP.
„Jsme stovky kilometrů daleko, mapa prostě vytváří jiný dojem,“ řekl Euractivu náměstek kyperského ministra cestovního ruchu Kostas Kumis. Hotely přesto hlásí rušení rezervací na duben a květen, týkají se zhruba třetiny pobytů. Letní objednávky jsou podle hoteliérů sice vesměs nedotčeny, provozovatelé jsou ale nervózní z toho, že nové se z evropského trhu zatím příliš nehrnou. Problémem je ale také úbytek turistů z Blízkého východu, především z Izraele. Cestující ze židovského státu byli loni největší skupinou dovolenkářů na ostrově po Britech, jenže letecká doprava v Izraeli je nyní omezená.
Podobné problémy řeší i Turecko. Loni země přivítala přibližně 64 milionů turistů, což jí vygenerovalo příjmy ve výši zhruba 55 miliard eur. Část přitom tvořili lidé přímo z válečné zóny včetně více než tří milionů Íránců a jejich výpadek dopadá hlavně na příhraniční oblasti. Šéf Svazu středomořských turistických hoteliérů a provozovatelů Kaan Kavaloglu řekl Deutsche Welle, že opatrnost je znát například také na zájmu z Británie, i když rušení rezervací v populárních destinacích zatím není výrazné.
Řecko se bojí nákladů na sezonní pracovníky
Francouzský Orchestra barometer hlásil podobný propad zájmu o Turecko na začátku března jako v případě Egypta. Bývalý ministr cestovního ruchu Bahattin Yücel médiím sdělil, že dochází i k poklesu objednávek z německého trhu. Vliv na chování turistů má však nejenom bezpečnost, ale také rostoucí náklady a letecké komplikace, které se týkají i Turecka. „Hlavním problémem budou turisté ze střední třídy, jejichž kapsy budou zasaženy vysokými cenami letenek, takže první věc, které se mohou vzdát, bude dovolená,“ míní Yücel.
Geografie dopadá také na řecký cestovní ruch. List Ekathimerini napsal, že nervozitu v zemi vyvolává pokles rezervací nejenom na velikonoční svátky, ale i na nadcházející měsíce. Uvádí, že například velký hotel na Rhodosu hlásil pokles v březnu přijatých objednávek na léto o pětinu. Dodal však, že celkově od začátku roku zůstává objem rezervací stále o něco vyšší než v prvním čtvrtletí loňského roku.
Podobné zkušenosti mají hotely na Krétě, Kosu i v Aténách. Některé hlásí i rušení rezervací, ale především ze strany izraelských cestujících, kteří se na místo nemají jak dostat. Řecko se bojí i dalších potíží, které mohou ovlivnit výsledek turistické sezony.
„Jde o zvýšené náklady na energie a neúměrně vysoké náklady na přepravu pracovníků z asijských zemí, jako jsou Filipíny, za účelem pokrytí sezonních potřeb pracovní síly,“ vysvětluje Ekathimerini. Ceny letenek pro tyto pracovníky se podle něj vyšplhaly zhruba na čtyřnásobek loňských.
Karibik je velkým vítězem
Na tvrdé následky konfliktu si už stěžují i jihoasijské země, mimo jiné Thajsko. Hrozí mu propad v přijíždějících na nejnižší číslo za poslední tři roky, tedy za dobu postpandemického zotavení. Představitelka ministerstva cestovního ruchu Natthriya Thaweevongová uvedla podle Bloombergu, že země by letos mohla přijít o tři miliony zahraničních turistů, pokud se konflikt protáhne na šest měsíců. Pokles by podle ní ekonomiku země mohl stát 4,6 miliardy dolarů, tedy asi desetinu celkových příjmů odvětví.
Naproti tomu existují i nepochybní vítězové současné situace. Všichni turisté, kteří se stahují z Blízkého východu a Středomoří, nezůstávají doma. Část se jich přesouvá na západ Evropy, mimo jiné na Baleárské a Kanárské ostrovy nebo do Karibiku. Portál Travel Supermarket uvedl, že vyhledávání dovolené v této tropické oblasti vzrostlo v první polovině března o čtyři pětiny. Karibik z toho přirozeně profituje. Zajímavý není jen celkový nárůst vyhledávání, ale i to, jak široce je tento zájem rozprostřen,“ uvedl představitel společnosti Chris Webber. Tento trend potvrzuje i Orchestra barometer.
Velká evropská cestovní kancelář TUI v půlce března upozornila, že jí v poslední době prudce vzrostla poptávka po dovolených ve Španělsku, Portugalsku či na Kapverdách. „I když v postižených oblastech pozorujeme určitá rušení, v současné době je to převáženo tím, že se zákazníci rozhodli místo toho změnit své plány,“ citoval The Guardian šéfa společnosti Neila Swansona.