Wagnerovci mezi námořníky, kulomety na palubě a ruská demonstrace síly. Militarizace Baltu sílí
- Zvěsti o zbraních na palubách by mohly západní země odrazovat od snahy o zadržování pochybných plavidel.
- Litevci tvrdí, že pozorují zvýšenou ruskou snahu o ochranu stínové flotily a Kaliningradu.
- Mezi civilní personál lodí se vměšují členové ruských bezpečnostních složek i žoldáci
Estonská pohraniční stráž vyfotografovala dva těžké kulomety umístěné na palubě tankeru Gazpromu Maršal Vasilevskij v Baltském moři. Už dříve média informovala o tom, že mezi posádkami plavidel ruské stínové flotily jsou zřejmě desítky žoldáků, část jich dříve působila u nechvalně známých wagnerovců. Moskva tím zřejmě posílá Západu vzkaz: ruce pryč od našich lodí a Kaliningradu.
Evropské země v poslední době přitvrdily ve stíhání plavidel na sankční listině. Francie minulý čtvrtek ve Středozemním moři u Sicílie zadržela podezřelý tanker MT Deliver. Loď plula pod kamerunskou vlajkou z ruského Primorsku. Šlo už o pátý takový zásah od září 2025.
Francie a Británie spolupracují proti stínové flotile
„Nedovolíme, aby se stínová flotila vyhýbala sankcím a financovala ruské válečné úsilí. Evropa je odhodlaná. Vynaloží veškeré úsilí, aby zvýšila náklady války pro Rusko a umožnila vznik pevného a trvalého míru na Ukrajině,“ prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron.
Vpůli června se k této aktivitě poprvé odhodlala i Británie a zabavila pochybný ropný tanker Smyrtos v Lamanšském průlivu. Operaci provedla ve spolupráci s Paříží. „Dnešní krok vysílá Rusku jasný signál, že Spojené království využije celou škálu dostupných právních nástrojů k vymáhání těchto sankcí a ochraně naší bezpečnosti,“ vzkázal tehdy do Moskvy Londýn.
Kreml se ale zjevně začal obávat o pohyb svých plavidel v evropských vodách ještě dřív. Estonské fotografie byly medializované tento týden, pocházejí ale z května. Investigativní projekt Dossier Center k nim poznamenal, že jde o jediný známý případ, kdy byla ruská civilní loď vybavena zbraněmi.
Odstrašení od zásahů i ochrana před Ukrajinci
Odborníci se nyní dohadují, co přesně tím Rusko sleduje. Někteří míní, že zbraně mají odrazovat příslušníky bezpečnostních složek západních zemí od použití vrtulníků k nalodění se na plynový tanker. „Toto je součástí vyvíjení tlaku na země NATO,“ míní Patrick Bolder, obranný expert z think-tanku The Hague Centre for Strategic Studies.
Jenže loď není součástí stínové flotily, nepodléhá unijním sankcím a zásah jí v tuto chvíli nejspíš nehrozí. Jde tedy možná o psychologickou hru a snahu šířit přesvědčení, že i jiná plavidla jsou připravená na střet. „Pokud se rozšíří fáma, že stínová flotila má na palubě těžké kulomety, pak je hodnocení hrozby nalodění zcela odlišné a pravděpodobnost nalodění je nulová,“ uvedl podle americké investigativní organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nejmenovaný představitel zpravodajských služeb.
Podle některých názorů mohou mít Rusové obavy z ukrajinského útoku. Zvlášť, když tanker hraje velkou roli v přepravě plynu a Ukrajinci stále častěji úspěšně zasahují ruskou energetickou infrastrukturu. „Moje hodnocení: tyto zbraně byly umístěny na palubu s padesátiprocentním účelem odrazit potenciální ukrajinský námořní dron a z půlky k demonstraci západním zemím,“ uvedl zmíněný zpravodajec.
Rusko se obává o bezpečnost Kaliningradu
Vzhledem k tomu, že loď vozí LNG do Kaliningradu, může jít i o součást ochrany této ruské exklávy. „Rusko má obavy o svůj přístup do Kaliningradu, své operace v Baltském moři a bezpečnost kritické infrastruktury v exklávě, zejména s ohledem na potenciální útoky z Ukrajiny. V důsledku toho Rusko zvýšilo své vojenské síly v Baltském moři, což negativně ovlivňuje náš region,“ prohlásil podle litevské stanice LRT představitel litevské vojenské rozvědky Julius Katinas.
Kulomety každopádně podle expertů potřebují odbornou obsluhu. Dossier Center na základě kontroly seznamů cestujících zjistil, že na palubě tankeru jsou pravidelně umístěni příslušníci FSB, ruské Národní gardy a ministerstva obrany.
Nejde ale jen o Maršala Vasilevského. O tom, že se na s Ruskem spjatých komerčních lodích objevuje podezřelá posádka, se hovoří už delší dobu. „Vidíme příslušníky, kteří na sobě mají uniformy ruského námořnictva,“ uvedl na podzim pro Foreign Policy dánský lodivod Bjarne Skinnerup.
Wagnerovci mezi asijskými námořníky
Také OCCRP na jaře napsal, že lodě, které převážejí sankcionovanou ropu, mívají na palubě takzvané nadpočetné lidi. Popsal mimo jiné prosincovou cestu tankeru Kira K, kdy ruská státní příslušnost těchto osob budila pozornost mezi námořníky z jihovýchodní Asie. Dva zmiňovaní muži byli veteráni z řad wagnerovců, tedy žoldnéřské skupiny, která bojovala za Moskvu v konfliktech po celém světě až do pokusu o puč v roce 2023. Jeden z nich působil v Sýrii a v Donbasu.
Celkově se podařilo identifikovat už na tři desítky žoldáků, kteří působí mezi posádkami. Zpravodajské zdroje z několika evropských zemí novinářům sdělily, že tyto týmy byly nasazeny, aby odradily úřady z pobaltských států od vstupu na paluby, inspekcí nebo zabavení lodí.
Západ má ale také dlouhodobě podezření, že lodě stínové flotily slouží k sabotážím, provokacím a špionáži. „Ruské stínové lodě mohou využívat přístup do Baltu k útokům, obtěžování a mapování infrastruktury, protože to mohou činit nepozorovaně s využitím svobody plavby,“ citoval magazín Foreign Policy dánského kontradmirála ve výslužbě Nilse Wanga.
„V závislosti na schopnostech lodí mohou odposlouchávat vojenskou komunikaci, sledovat dodávky zbraní nebo obrannou připravenost jednotlivých zemí,“ uvedl před časem pro France 24 i bezpečnostní expert z University of South Wales Christian Kaunert.
Švédové a Finové chtějí být připraveni
Na Baltu se ale stále více vyzbrojuje i druhá strana. Švédsko nedávno oznámilo, že vybavuje svá civilní plavidla pobřežní stráže kulomety, aby mohlo lépe čelit nové situaci. „Vidíme, jak se zvýšené napětí v našem okolí odráží ve stále nejistější bezpečnostní situaci v Baltském moři,“ řekl podle Bloombergu ministr civilní obrany Carl-Oskar Bohlin.
„To znamená, že švédská pobřežní stráž přebírá částečně novou roli a také to, že v konečném důsledku musí být schopna chránit sebe, svůj personál a reagovat na různé typy hrozeb, které mohou v průběhu jejích operací nastat,“ dodal. Uvedl, že Finsko na svých plavidlech podobné zbraně už má.
Šéf švédského námořnictva Johan Norlén sdělil listu Le Monde, že Baltské moře je nyní pod neustálým tlakem a je třeba se tam vyvarovat každého chybného kroku. Situace se v těchto vodách podle něj rapidně zhoršila za poslední rok.