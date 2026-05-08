Hantavirus na výletní lodi dál zaměstnává úřady. Test hospitalizované letušky byl negativní
- V Amsterodamu hospitalizovaná letuška, která vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem, na něj měla negativní test, oznámila v pátek podle tiskových agentur Světová zdravotnická organizace (WHO).
- Nizozemka zaměstnaná u letecké společnosti KLM přišla do kontaktu s infikovanou 69letou ženou z výletní lodi MV Hondius, na níž nákaza v Atlantickém oceánu vypukla.
- Nakažená žena, rovněž Nizozemka, později zemřela v johannesburské nemocnici a na nákazu dosud zemřeli tři cestující výletní lodi.
„Obdrželi jsme oznámení, že měla negativní test," sdělila AFP o stavu hospitalizované mluvčí WHO. Letuška byla kvůli příznakům hospitalizována ve čtvrtek. Do kontaktu s nakaženou ženou přišla v Johannesburgu. Infikované kvůli zdravotnímu stavu nebylo umožněno odletět do rodné země na letu KLM a byla z něj vyvedena. Onemocnění následně podlehla.
Čtyři desítky cestujících opustily výletní loď MV Hondius při zastávce na Svaté Heleně v jižním Atlantiku, oznámila ve čtvrtek nizozemská diplomacie. Španělský deník El País už ve středu s odvoláním na jednoho z cestujících z lodi napsal, že na ostrově Svatá Helena vystoupilo 22. dubna 23 lidí.
Nizozemská výletní společnost, která je provozovatelem lodi, již dříve uvedla, že na ostrově Svatá Helena vystoupila Nizozemka doprovázející tělo svého manžela. Poté odletěla komerčním letem do Jihoafrické republiky a zemřela v péči lékařů nedlouho poté, co zkolabovala na letišti v Johannesburgu. Společnost však tehdy neoznámila, že by na Svaté Heleně opustil plavidlo ještě někdo další.
Sledování osob z lodi
Úřady v Jižní Africe, Evropě a také nejméně ve třech státech USA se nyní snaží vysledovat osoby, které z lodi vystoupily, včetně jejich kontaktů. Britské úřady v pátek informovaly o Britovi na ostrově Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, u něhož je podezření na nákazu hantavirem. WHO ve středu informovala o osmi případech hantaviru v souvislosti s výletní lodí.
Na palubě lodi, která nyní směřuje ke španělským Kanárským ostrovům, podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Devět desítek z nich tvoří cestující z 15 zemí a dalších asi šedesát jsou členové posádky z 12 zemí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky.
Po jednání se zástupci Kanárských ostrovů španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová ve čtvrtek oznámila, že loď nepřistane v přístavu na Kanárských ostrovech, ale jen tam zakotví. Měla by tam doplout o víkendu. Lidé na palubě, kteří nyní nemají příznaky nemoci, budou vyšetřeni na lodi a pak budou převezeni rovnou na letiště, odkud odletí pryč.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Smrtnost dosahuje 35 až 50 procent.