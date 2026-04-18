Jeden z mála vítězů války v Zálivu: Britská robotická věž proti íránským dronům
- Speciální pluk Královského letectva RAF sestřelil pět a více íránských dronů.
- Raf Regiement dosahuje speciálních výsledků využitím pokročilých senzorů i prostředků pro elektrický boj a také robotickou věží.
- Británie se chystá nakoupit další zařízení.
Britské ministerstvo obrany nedávno oznámilo, že vojáci speciálního pluku Královského letectva RAF Regiment se stali prvními „esy“ dronových bojů, když sestřelili pět a více íránských létajících zařízení. Kromě důvodu k oslavám je to potvrzení trendu s narůstajícím významem pozemní obrany proti bezpilotním strojům, které ohrožují lidi a infrastrukturu.
RAF Regiment dosáhl těchto úspěchů s využitím pokročilých senzorů, prostředků pro elektronický boj, a především s robotickou věží protivzdušné obrany Rapid Sentry, vybavenou raketami Martlet.
Jeden výstřel za 50 tisíc dolarů
Jde o lehké a vysoce přesné střely o délce 1,3 metrů a váze 13 kilogramů naváděné laserem, jejichž cena se pohybuje kolem padesáti tisíc dolarů. Létají nadzvukovou rychlostí, mají dosah šest až osm kilometrů a v protivzdušné variantě jsou přímo určené pro boj s menšími drony.
Během aktuální krize v Perském zálivu se systém protivzdušné obrany s krátkým dosahem Rapid Sentry osvědčil jako klíčová součást protidronové obrany. Ve spojení s raketami LMM, které vyrábí UK Thales v Belfastu, představuje Rapid Sentry odpověď na ústřední problém dnešních bojů.
Tedy jak zajistit obranu nepohyblivých cílů a vojenských jednotek proti vlnám levných dronů bez využití závratně drahých systémů protivzdušné obrany, určených proti tradičním vzdušným hrozbám.
Instalace v Kuvajtu a další nákupy
Úspěch jednotky RAF Regiment proti íránským dronům nezůstane bez odezvy. Britské ministerstvo obrany poslalo systém Rapid Sentry do Kuvajtu, aby podpořily obranu této ropné mocnosti proti íránským útokům, pokud se konflikt opět rozhoří. Zároveň potvrdilo, že nakoupí další rakety LMM, aby pokryli potřeby britských sil, podpořili partnery v oblasti nynějšího konfliktu a současně měli možnost cvičit boj s drony ve Velké Británii.
Útoky sebevražedných dronů a jejich hejn se zřejmě budou v oblastech bojů objevovat stále častěji. Pro všechny armády, které se ocitnou v akci, bude zásadní, aby se dokázaly proti takové hrozbě co nejlépe bránit. Systémy jako je Rapid Sentry s raketami LMM se stávají nepostradatelnými pomocníky.
Text původně vyšel na živě.cz