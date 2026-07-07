Začali se stavbou plechovek, teď mění Ostravu a přicházejí s prémiovou cestovkou
- Ostravská Purposia Group se pouští do zcela nového oboru: prémiového cestování.
- Nová služba má klientům nabídnout dovolenou i pracovní cestu na míru, exkluzivní destinace i službu, jež na trhu zatím chybí.
- Společnost se zároveň pustila také do obnovy někdejší ostravské perly, komplexu Hotelu Palace.
Začínali na plechovkách, jak s oblibou šéf holdingu Purposia Group Jan Hasík pojmenovává skladové a výrobní haly. Buduje je dceřiná společnost HSF System, na které vyrostly základy celé skupiny, jež se dnes živí převážně stavební činností. Třímiliardová Purposia ale v současnosti kromě hal staví i bytové domy, má vlastní development a v neposlední řadě také technologii 3D betonu, s níž dovede tisknout celé budovy.
Teď se však holding vydává do zatím málo prozkoumaných vod: chystá se rozjet vlastní cestovní kancelář zaměřenou na výjimečnou klientelu. „Po důkladném průzkumu trhu jsme se obrátili na lidi, kteří už delší dobu pracují v cestovním ruchu a kteří mají schopnosti a znalosti trhu. A ty jsme propojili s našimi kapitálovými možnostmi. Dali jsme to dohromady a založili cestovní kancelář,“ líčí pro e15 Hasík. Nová společnost holdingu, jež vznikla na zelené louce, se jmenuje se Vellaria Premium Travel.
Dovolená na klíč
Purposia cestovku staví na individuálním přístupu. „Postaráme se o zákazníka od chvíle, kdy vyjde z domu. Dovezeme ho na letiště, kde nebude muset čekat. Stejně tak se postaráme o dopravu do hotelu ve vybrané destinaci. Zákazník se tak nebude muset po ničem shánět,“ popisuje Hasík základy dovolenkové služby na míru.
Služba má být protikladem cestovek obsluhujících masový turismus. Vellaria chce stavět na osobním přístupu ke klientovi a přizpůsobit se tak jeho potřebám, zájmům a přáním. „Sám jsem dlouho byl klasický turista, od nějaké doby jsem ale začal vyhledávat určité služby, protože jsem řešil spoustu věcí okolo byznysu a nechtěl se zabývat dalšími souvisejícími věcmi. Jsem tedy v podstatě klientem naší nové firmy,“ říká zakladatel Purposie, který je přesvědčen, že zákazníků s podobnými nároky je v Česku dost.
Základem bude sice samotná služba, součástí konceptu je však také zaměření na netradiční destinace. Aktuálně má cestovka nasmlouvaná tři místa v Evropě, která jdou mimo hlavní proud, a v průběhu času bude nabídku obměňovat. K dalším produktům, s nimiž chce Vellaria odstartovat, patří i cesta kolem světa.
Hotel Palace v centru Ostravy |
„Byli bychom rádi, kdyby se cestovka vyvíjela podobně jako naše stavební firma. Před 25 lety pracovali v HSF Systemu čtyři lidé a obrat byl 90 milionů. Dnes má 300 lidí a obrat čtyři miliardy,“ poznamenává Hasík s tím, že podle obchodního plánu by měla cestovka vydělávat už první rok. „Je to samozřejmě něco jiného než stavebnictví. Nejsou tam zas tak velké objemy, ale zase jsou tam jiné marže.“
S cestovním ruchem má ale skupina Purposia, zaměřená především na stavebnictví, něco společného už delší dobu. Před pár lety koupila přes svoji dceřinou firmu Fodereck malé letadlo, které využívají zejména lidé z holdingu, zároveň jej však pronajímá i dalším zájemcům. Kromě letadla pronajímají také privátní jachty, plachetnice nebo motorové čluny, především v Chorvatsku. I ty primárně pokrývají potřeby Purposie a jejích klientů, je ale o ně velký zájem také zvenčí. Jak Hasík říká, cestování je se stavařinou bytostně spojeno. Sama Purposia utratí ročně za pracovní cesty a ubytování zhruba tři miliony korun, a pokud by využívala vlastní služby, ušetřila by.
Ostravští patrioti v akci
Skupina se k cestovnímu ruchu přiblížila ještě jedním svým projektem: historickou budovou komplexu Hotelu Palace v centru Ostravy. Pozdně secesní hotel z roku 1913 patřil k nejluxusnějším v celém Rakousku‑Uhersku, v druhé polovině 20. století ale prošel necitlivou úpravou a dnes z něj zbyl jen vybydlený nevábný objekt.
Purposia hotel koupila prostřednictvím dceřiné společnosti Antracit, celkové náklady, tedy nákup a rekonstrukce, dosáhnou 1,5 miliardy korun. Návratnost se počítá na dalších 100 let. Usilovali o koupi dlouho? „Jasně že jsme na tom pracovali delší dobu. Jsem ostravský rodák ve třetí generaci, pamatuju si Palace ještě ze střední, kdy jsme tam měli plesy. Je to tedy srdcovka. Znám hodnotu toho místa, před 25 lety jsme si něco takového nemohli dovolit, sledovali jsme to zpovzdáli,“ vzpomíná šéf holdingu.
Jednání o prodeji zabrala asi dva roky. „Palace patří mezi nemovitosti, které už nepůjde nikdy znovu koupit, a pokud se nestane něco mimořádného, nebude na prodej. Jeho hodnota je v místě. Ekonomická návratnost projektu je tedy delší, a kdyby to byl jediný náš projekt, určitě bychom si ho nemohli dovolit,“ dodává Hasík.
Obnovou projde celý komplex, jehož součástí jsou už dříve rekonstruované studentské koleje. Když se s létem ocitnou opuštěné, funkce se změní na hotel. V části, kde byl původně hotel, chce společnost vytvořit nájemní bydlení v podobě malometrážních bytů. Zároveň by na pozemku, na kterém je dnes parkoviště, měl vzniknout docela nový, lifestylový hotel.
Palace po obnově nabídne průchozí pasáž s bohatým gastronomickým zázemím a službami a také sály pro kulturu. Veřejnosti se otevře i zelený vnitroblok s venkovním posezením. Dostat se k němu bude možné přes tři pasáže z okolních ostravských ulic. Autorem návrhu, který vzešel z architektonické soutěže, je berlínský ateliér Kuehn Malvezzi Architects. První práce by mohly začít v roce 2027. Cíl je podobný jako u cestovky Vellaria Premium Travel: doplnit chybějící prémiovou službu, jen v tomto případě do moravskoslezské metropole.
„Je to městotvorná stavba. Chápeme to jako naši společenskou odpovědnost vůči městu, kde jsme začali. Mnozí z nás jsou ostravští patrioti,“ říká Hasík. Podobných stavebních projektů má Purposia v centru města víc. Začala novostavbou jménem Václav v proluce, kde bylo dlouhá léta parkoviště. Naproti kostelu svatého Václava dnes nově vzniká polyfunkční dům. Třetím projektem je obnova vily Dvořákovy, původního rodinného sídla z roku 1895 v památkově chráněné zóně, jež skupina proměňuje na byty.
V Ostravě hodlá skupina v budoucnu „vytisknout“ i první bytové domy. Projekt je nyní ve fázi stavebního povolení. Purposia se k technologii 3D tisku betonu dostala loni prostřednictvím koupě polovičního podílu ve společnosti Coral Construction Technologies. Ta už měla v té době za sebou tisk menšího domku v Lucembursku. „Chystáme rodinný dům v Beskydech a jeden u Berouna,“ líčí další plány Hasík. „3D tisk má obrovský potenciál, myslím, že v budoucnu bude mít každá stavební firma aspoň jednu 3D tiskárnu. Naše technologie je unikátní v tom, že robot tiskne z klasického betonu, do kterého jsou jen přidaná aditiva, a na to máme patent.“ S pomocí této technologie právě teď Coral staví nový kostel v Neratovicích podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. 3D tisk vytvoří věž kostela a faru. __
„Sám jsem dlouho byl klasický turista, od nějaké doby jsem ale začal vyhledávat určité služby, protože jsem řešil spoustu věcí okolo byznysu a nechtěl se zabývat dalšími souvisejícími věcmi. Jsem tedy v podstatě klientem naší nové firmy,“ říká šéf Purposie Jan Hasík.