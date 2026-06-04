Moskva poprvé přiznala problém klíčového pilíře ruské ekonomiky. Západ tuší, co za tím skutečně je
- Rusko poprvé oficiálně přiznalo, že letos těží méně ropy než na začátku roku.
- Pokles produkce vláda vysvětluje neplánovanými odstávkami rafinerií.
- Moskva zároveň tvrdí, že skupina OPEC+ dál pomáhá stabilizovat světový ropný trh.
Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila, řekl ve čtvrtek vicepremiér Alexandr Novak. Pokles přičetl neplánovaným odstávkám rafinerií kvůli údržbě. Je to poprvé, kdy představitel ruské vlády veřejně přiznal, že produkce ropy je letos nižší, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě. Údaje o těžbě přestala země zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu.
Důvod, proč ruské rafinerie při zpracování ropy musejí přistupovat k odstávkám, vicepremiér neuvedl. Ukrajina ale v posledních měsících zesílila útoky na ruské rafinerie.
„Současná produkce je skutečně o něco nižší než na začátku roku,“ řekl Novak novinářům na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. “Je to způsobeno tím, že několik našich rafinerií v současnosti prochází neplánovanou údržbou,„ pokračoval vicepremiér. “Přirozeně využíváme naši exportní infrastrukturu na maximum. Jakmile se rafinerie vrátí do plného provozu, produkce vzroste a vrátí se na předchozí úroveň,„ dodal.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) uvádí, že těžba ropy v Rusku v dubnu meziročně klesla o 460 tisíc barelů denně a činila přibližně 8,8 milionu barelů denně.
Novak také řekl, že skupina OPEC+ na světovém trhu s ropou i nadále hraje důležitou roli, přestože ji opustily Spojené arabské emiráty. Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. “V každém případě OPEC a naše dohody, které prokázaly svou účinnost, pomáhají zmírňovat výkyvy a nestabilitu na globálních trzích,“ řekl Novak.
Petrohradské fórum jako výkladní skříň Moskvy
Mezinárodnímu ekonomickému fóru v Petrohradě se často přezdívá 'Ruský Davos', akce je totiž považována za alternativu ke každoročnímu setkání podnikatelů a politiků ve švýcarském horském letovisku Davos. Petrohradské fórum patří k nejvýznamnějším mezinárodním akcím, které Rusko pořádá, účastní se ho i prezident Vladimir Putin. Letošního ročníku, který se koná od 3. do 6. června, by se podle organizátorů mělo zúčastnit kolem 20 tisíc hostů z více než 130 zemí světa.
Fórum slouží jako hlavní platforma pro setkávání ruských politiků, byznysmenů a zahraničních partnerů. Po odchodu většiny západních firem z ruského trhu po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022 se akce zaměřuje hlavně na země v Asii, Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe. Ze západních politiků se spekulovalo o účasti bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, zatím se ale neobjevily zprávy, že petrohradské fórum navštívil.