Finále MS ve fotbale! Jak by dopadl obchodní souboj Španělska a Argentiny?
- Tipněte si, jak vypadá vzájemný obchod mezi Argentinou a Španělskem a srovnejte se s ostatními!
- Kdo vyváží více vína, kdo naopak více aut?
- A která ze zemí vyváží celkově více zboží do druhé?
Finále fotbalového mistrovství světa je tady! Celý svět bude sledovat, jak dopadne souboj Španělska a Argentiny. Napadlo vás, jak by ale tento duel dopadl na poli mezinárodního obchodu? Zkuste si to v naší interaktivní hře ze série e15 Data Check a srovnejte se s ostatními čtenáři!
Než budete pokračovat, vyzkoušejte si naši hru, v níž se bude srovnávat obchod mezi oběma finalisty fotbalového MS. Data vycházejí z databáze UN Comtrade a jsou za rok 2024.
Ekonomické finále MS
ve fotbale
Otestujte svoje znalosti a zkuste si tipnout, kdo vyhrává na poli vzájemného obchodu.
Aplikace vám nabídne vždy jednu komoditu a vaším úkolem je uhádnout, která země exportuje zboží ve vyšší hodnotě do té druhé.
Ačkoliv se v obou zemích mluví španělsky, z ekonomického pohledu se ve finále mundialu potkávají dvě rozdílné země. Zhruba padesátimilionové Španělsko je vyspělá evropská ekonomika, která nabízí nejen silný sektor služeb, turismu, ale významnou roli má také průmysl.
V Argentině žije skoro stejně lidí, ovšem co se týče rozlohy, je tato jihoamerická země pětkrát větší. Tamní ekonomika je známá především tím, že je dlouhodobě ve špatné kondici. V zemi panuje vysoká inflace, kolísá měna a opakují se dluhové krize. To se projevuje i na exportu nejen do Španělska.
Přesto možná překvapivě Argentina vyváží za rok více zboží do Španělska než naopak. Jednoznačně jde ale o komodity s nižší přidanou hodnotou. Jihoamerická země těží zejména ze silného zemědělského sektoru, což se podepisuje na silných výsledcích exportu různých plodin nebo samozřejmě masa, zejména hovězího.
Španělsko je samozřejmě také silné ve vývozu některých plodin, například v exportu vína nebo citrusů. Argentina ovšem není primárním odběratelem těchto komodit. Jihoevropská země tak jednoznačně vítězí na poli průmyslového zboží, případně u výrobků s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou léčiva, stroje a další zařízení.
Asi nejsilnější roli má v zemi automobilový průmysl, díky němuž je jihoevropská země druhým největším exportérem aut v Evropě hned po Německu. Ze země pochází značka Seat spadající do koncernu Volkswagen. Přestože Argentina určitě nepatří mezi nejvýraznější odběratele aut, ve vzájemném exportu automobilů se Španělsku nemůže rovnat.