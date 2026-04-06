Pákistánský pokus o příměří na Blízkém východě selhal. Odmítli ho Trump i Írán
- Trump odmítl pákistánský návrh příměří s Íránem a podle Bílého domu chce ve válce pokračovat.
- Teherán návrh také zamítl a podmínil konec bojů širší dohodou včetně zrušení sankcí.
- Pokračující konflikt dál drží pod tlakem Hormuzský průliv i ceny ropy a plynu.
Americký prezident Donald Trump neschválil Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlá ve válce pokračovat, píše agentura AFP s odvoláním na nejmenovaného činitele z Bílého domu. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA návrh příměří odmítl i Teherán, který zdůraznil nutnost trvalého ukončení války. Mluvčí íránské armády ještě předtím podle AFP uvedl, že armáda bude v boji pokračovat tak dlouho, jak to političtí představitelé země budou považovat za vhodné.
Agentury Reuters a AP dnes informovaly o tom, že Washington s Teheránem obdržely návrh na okamžité příměří s otevřením Hormuzského průlivu a následné jednání o trvalém ukončení bojů.
„Je to jeden z mnoha nápadů a prezident Trump ho neschválil. Operace Epic Fury (Epická zuřivost) pokračuje,“ sdělil AFP její zdroj z Bílého domu.
Teherán v zamítavé odpovědi, kterou předal Pákistánu, uvedl deset vlastních požadavků, kterými podmiňuje souhlas s ukončením války. Mimo jiné žádá ukončení všech konfliktů na Blízkém východě, úmluvu o bezpečné plavbě Hormuzským průlivem či zrušení sankcí, které byly na Írán uvaleny. Podle Reuters tak zavrhnul jak pouze dočasné příměří, tak brzké a bezpodmínečné otevření průlivu.
Mluvčí íránské armády Mohammad Akramínijá uvedl, že armáda může ve válce se Spojenými státy a Izraelem pokračovat. „Nepřítel toho musí rozhodně litovat, protože po této válce musíme dosáhnout bodu, kdy bude zajištěna bezpečnost a kdy nebudeme svědky další války,“ sdělil podle AFP íránské tiskové agentuře ISNA. Vedle armády disponuje režim v Teheránu i revolučními gardami, které jsou podle analytiků lépe vyzbrojeny než armáda.
Podle Reuters návrh uvádí, že příměří by vstoupilo v platnost okamžitě, otevřely by se také úžiny pro dopravu ropy. Následovalo by období asi 15 či 20 dní pro dokončení širší dohody. Toto ujednání, které nese předběžný název Islámábádská dohoda, by zahrnovalo regionální rámec pro Hormuzský průliv a závěrečné osobní jednání v pákistánské metropoli.
Podle informací AP dokument navrhuje 45denní příměří s otevřením Hormuzského průlivu. Agentura poznamenala, že pákistánští, egyptští a turečtí prostředníci věří, že tato lhůta poskytne dostatek času na rozsáhlá jednání o trvalém příměří.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
V důsledku války, včetně íránské blokády Hormuzské průlivu, značně vzrostly ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích.