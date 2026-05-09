Péter Magyar přebírá Maďarsko. Viktor Orbán odchází ze scény
• Ústavní většina otevírá prostor pro rychlé reformy.
• Na parlament se vrátila vlajka Evropské unie.
• Viktor Orbán poprvé od roku 1990 chyběl u přísahy.
Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Ten podle agentury AP v projevu k zákonodárcům po složení přísahy řekl, že úřad nevyužije k vládnutí Maďarsku, ale ke službě vlasti. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána, který už dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu.
"(Maďaři) nám dali mandát k otevření nové kapitoly v maďarských dějinách. Nejen ke změně vlády, ale také ke změně systému. K novému začátku," řekl dnes podle agentury Reuters Magyar. Tisza, která vznikla před několika lety, ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy. Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) šest křesel.
Pro Magyara coby premiéra se dnes vyslovilo 140 zákonodárců, 54 bylo proti, jeden se zdržel a čtyři členové parlamentu se hlasování nezúčastnili, napsaly agentury.
Ustavující zasedání nového parlamentu začalo v Budapešti dopoledne a poslanci nejprve složili přísahy. Následně do čela jednokomorového Národního shromáždění zvolili Ágnes Forsthofferovou, která krátce poté podle agentury AFP nařídila, aby se na budovu instituce po 12 letech vrátila vlajka Evropské unie.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes Magyarovi na síti X pogratulovala. "Naše srdce jsou v Budapešti. Naděje a příslib obnovy jsou v těchto náročných časech silným signálem. Čeká nás důležitá práce," napsala. Šéf Evropské rady António Costa podle AFP hovořil o nové kapitole v maďarských dějinách. "Jsme připraveni spolupracovat s novou maďarskou vládou," řekl.
Maďarsko čelí vážným výzvám, včetně stagnující ekonomiky a upadajících veřejných služeb, které podle analytiků vyžadují dlouhodobou strukturální reorganizaci, napsala AFP.
Magyar už dříve navrhnul zlepšit veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství, a avizoval boj proti korupci. Přislíbil reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli pochybnostem o korupci a o fungování právního státu zadržuje vyplacení zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard Kč) z unijních fondů Budapešti. Nový premiér chce také reformovat veřejnoprávní média, aby se obnovila jejich nezávislost.
Kromě toho dříve nastínil také prozápadní zahraniční politiku a prohlásil, že se bude snažit učinit z Maďarska spolehlivého spojence NATO a loajálního člena EU. Stejně jako Orbán ovšem odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu a je proti rychlému začlenění této země do EU, i když s končícím premiérem nesdílí nepřátelskou rétoriku vůči Kyjevu.
Pětačtyřicetiletý právník Magyar, jenž sám sebe označuje za "kritického proevropského a konzervativního liberála", býval Orbánovým spojencem, ale s jeho stranou Fidesz se rozešel v roce 2024 po skandálu kvůli udělení milosti člověku zapletenému do kauzy zneužívání dětí.
Orbán dnes podle AP nebyl mezi nově zvolenými poslanci, kteří skládali přísahu. To se stalo poprvé od vzniku prvního postkomunistického maďarského parlamentu v roce 1990, napsala agentura.