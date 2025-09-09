Po útoku Izraele zahynul předák Hamásu. Ceny ropy se zvyšují
Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás, oznámila na síti X. Agentura AP a další média informují, že Izrael úder provedl v katarské metropoli Dauhá a že jeho obětí se stal šéf politického křídla a hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí. Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Podle AP šlo teprve o druhý útok cílený na tuto zemi od začátku války mezi Izraelem a Hamásem před téměř dvěma lety.
Podrobnosti o útoku zatím nejsou známy, izraelská armáda jen sdělila, že použila přesnou munici a zpravodajské informace ve snaze minimalizovat civilní oběti.
Izraelská televize Channel 12 uvedla, že Trump o útoku věděl a dal mu zelenou. Šéf Bílého domu v neděli uvedl, že dává Hamásu poslední varování poté, co Izrael jeho návrh na příměří přijal. Hamás pak uvedl, že návrh dostal a že s prostředníky diskutuje, jak jej dál rozvíjet.
Návrh podle stanice Channel 12 počítá s propuštěním všech rukojmích v první den příměří a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky.
Ceny ropy se zvyšují, k jejich růstu v úterý přispívá zpráva o izraelském útoku na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás v katarské metropoli Dauhá. Severomořská ropa Brent kolem 16:30 SELČ vykazovala nárůst asi o 1,5 procenta, překročila tak 67 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala téměř 1,6 procenta a dostala se nad 63 dolarů za barel.
Ropa zdražovala už v pondělí, kdy obchodníci reagovali na nedělní rozhodnutí skupiny OPEC+ o pomalejším tempu postupného zvyšování těžby. S
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64.200 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.