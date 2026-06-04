Putin mluví o míru i plynu. Evropě poslal z Petrohradu jasný vzkaz
- Putin tvrdí, že Rusko může ovládnout Donbas a zároveň uzavřít mírovou dohodu.
- Kreml je podle něj připraven obnovit dodávky plynu do Německa přes Nord Stream.
- Ruský prezident na fóru v Petrohradu hájil vojenské cíle Moskvy i budoucí vztahy s Evropou.
Ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF) naznačil, že Moskva vidí možnost spojit pokračující vojenský postup na Ukrajině s dosažením mírové dohody. Současně vyslal signál směrem k Evropě, když prohlásil, že Rusko je připraveno obnovit dodávky zemního plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream. Podle něj nyní záleží především na rozhodnutí Berlína.
Putin uvedl, že Rusko disponuje všemi prostředky potřebnými k dosažení svých cílů na Ukrajině a že jeho armáda nadále postupuje. Podle jeho slov ruské síly v poslední době obsadily 2440 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Tvrdí také, že Moskva plně kontroluje Luhanskou oblast, přibližně 85 procent Doněcké oblasti a zhruba 80 procent Záporožské oblasti.
Ruský prezident zároveň prohlásil, že je možné dosáhnout mírového urovnání konfliktu. Připomněl, že americký prezident Donald Trump, který se snaží válku ukončit diplomatickou cestou, Moskvu vyzval ke kompromisu. Rusko je podle Putina na ústupky připraveno, stejnou ochotu ale očekává i od Kyjeva.
Moskva mluví o postupu, Kyjev hlásí zisky
Putin rovněž tvrdil, že ukrajinská armáda čelí vážnému nedostatku vojáků a že Rusko má k dispozici zbraně, kterými Ukrajina nedisponuje. Přiznal však, že ukrajinské drony i přes ruskou protivzdušnou obranu nadále zasahují cíle na ruském území.
Právě během konání ekonomického fóra v Petrohradu se město stalo terčem ukrajinských bezpilotních letounů. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly důležité objekty včetně petrohradského ropného terminálu.
Putinova tvrzení o postupu ruských sil zároveň kontrastují s některými západními analýzami. Agentura AFP tento týden s odvoláním na data amerického Institutu pro studium války (ISW) uvedla, že Ukrajina v květnu získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních okupovaného území. Už v dubnu se podle stejné analýzy plocha území kontrolovaného Ruskem poprvé za více než dva roky zmenšila.
Během setkání s novináři se Putin vrátil také k otázce vztahů mezi Ruskem a Evropou. Jako možného prostředníka budoucích rozhovorů znovu zmínil bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera. Podle ruského prezidenta by právě on mohl sehrát roli při obnově dialogu mezi Moskvou a evropskými státy.
Putin znovu otevřel téma Nord Streamu
Vedle války na Ukrajině se Putin věnoval také energetice. Prohlásil, že Rusko je připraveno obnovit dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream. Podle něj nyní záleží pouze na tom, zda o to bude mít Berlín zájem.
Plynovod Nord Stream 1 začal přepravovat ruský plyn do Německa v roce 2011. Druhá větev, Nord Stream 2, byla dokončena o deset let později, kvůli ruské invazi na Ukrajinu však nikdy nebyla uvedena do komerčního provozu. Oba podmořské plynovody byly v září 2022 vážně poškozeny sérií explozí v Baltském moři.
Putinovo vyjádření přichází v době, kdy se Evropská unie snaží postupně ukončit závislost na ruských energetických surovinách. Kreml však opakovaně naznačuje, že by se v budoucnu mohl stát znovu významným dodavatelem energií pro evropský trh.
Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, které je považováno za nejvýznamnější ruskou ekonomickou konferenci, potrvá do 6. června.