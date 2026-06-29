Samsung a SK Hynix chystají čipovou expanzi. Do korejských továren nalijí 11 bilionů korun
- Jihokorejské společnosti Samsung Electronics a SK Hynix vybudují v Koreji každá dva rozsáhlé závody na výrobu čipů za 800 bilionů wonů (11 bilionů korun).
- Stavba nových závodů je součástí státního projektu, jehož cílem je vybudovat v zemi ekosystém výroby čipů, podpořit růst a získat dominantní postavení v odvětví umělé inteligence (AI).
- Jihokorejská vláda v pondělí uvedla, že ona sama plánuje nová datová centra pro AI, informuje agentura AFP.
Ministr průmyslu Kim Čung-kwan novinářům řekl, že všechny čtyři továrny budou na jihozápadě země, protože v plánu je proměnit jihozápadní region v druhé centrum výroby polovodičů. Jihokorejský prezident I Če-mjong uvedl, že cílem je snížit regionální rozdíly a podpořit ekonomiku i mimo metropolitní oblast Soulu. Vláda poskytuje investici podporu, aby zajistila, že takové rozsáhlé investice do infrastruktury pro AI podpoří růst a posílí konkurenceschopnost.
Ministr pro vědu Pe Kjong-hun dodal, že země do roku 2035 vybuduje další datová centra pro AI s kapacitou deset gigawattů (GW). Tím se celková kapacita zvýší na 18,4 GW. Celková investice do všech datových center by podle plánů měla dosáhnout jedné biliardy wonů (13,8 bilionu korun).
Jde o třetí velkou investici do AI oznámenou v Jižní Koreji za méně než rok, a je zdaleka nejvýznamnější. Daleko převyšuje investici za 450 bilionů wonů, kterou avizovala společnost Samsung, i další investici za 125 bilionů wonů, kterou na konci loňského roku oznámila společnost Hyundai Motor.