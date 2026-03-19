Samsung zvyšuje sázku na AI. Do čipů pošle rekordních 1,56 bilionu korun
- Samsung letos výrazně navýší investice do vývoje i výroby čipů.
- Firma chce posílit pozici v rychle rostoucím byznysu kolem umělé inteligence.
- Vedle boje o AI čipy řeší celý sektor i napětí kolem nedostatku běžných pamětí.
Jihokorejská společnost Samsung Electronics letos plánuje zvýšit investice do výzkumu a rozšíření výroby čipů o 22 procent na rekordních 110 bilionů wonů (1,56 bilionu korun). Cílem je zaujmout vedoucí pozici v odvětví polovodičů pro umělou inteligenci (AI). Vyplývá to z oficiálního dokumentu pro regulátora, který společnost zveřejnila.
Samsung, který je největším výrobcem paměťových čipů na světě, loni investoval 90,4 bilionu wonů. Z toho 52,7 bilionu šlo do kapitálových výdajů a 37,7 bilionu do výzkumu a vývoje.
Samsung chce znovu získat vedoucí postavení v čipech pro AI, o které ho připravila firma SK Hynix. Ta se stala dominantním dodavatelem pamětí s vysokou propustností (high-bandwidth memory, HBM) pro společnost Nvidia, uvedla agentura Bloomberg.
Plánovaná investice představuje více než polovinu předpokládaného provozní zisku Samsungu v letošním roce. Analytici očekávají, že provozní zisk stoupne letos více než čtyřnásobně na rekordních 202,6 bilionu wonů, hlavně díky náskoku firmy na trhu s nejmodernější čtvrtou generací pamětí s vysokou propustností (HBM4), která je určena pro špičkové grafické karty, superpočítače a pro aplikace AI.
Pomoc s nedostatkem pamětí
Samsung se na začátku roku stal první firmou, která zákazníkům komerčně dodala HBM4, a překonal tak roky potíží a zpoždění při certifikaci, které umožnily konkurenční SK Hynix ovládnout jednu z nelukrativnějších oblastí globálního trhu s polovodiči.
Snahy Samsungu o rozšíření výrobní kapacity by mohly do jisté míry přispět ke zmírnění globálního nedostatku tradičních pamětí, který zpomaluje výrobu v mnoha odvětvích. Firmy Samsung, SK Hynix a Micron Technology se těší nebývalému nárůstu poptávky po špičkové paměti, která je nezbytná pro akcelerátory Nvidia. Změna ve výrobě ale zároveň vyvolává nedostatek běžných paměťových čipů používaných v automobilech, chytrých telefonech a dalších moderních zařízeních. Nedostatek začíná snižovat zisky, narušovat plány firem a zvyšovat ceny prakticky všeho - od notebooků a telefonů přes auta až po datová centra. Očekává se přitom, že situace se ještě zhorší, než se začne zlepšovat.
Společnost SK Hynix bez bližších podrobností už dříve uvedla, že připravuje opatření na stabilizaci cen. Očekává ale, že globální nedostatek přetrvá další čtyři až pět let, zejména kvůli trvalým omezením ve výrobě polovodičů.