Trump: Komunismus je pro USA stejná hrozba jako světové války, Pearl Harbor nebo 11. září
- Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu.
- Prohlásil to v pátek večer americký prezident Donald Trump.
- V projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore současně vyzdvihl "velikost a vznešenost" amerického národa.
Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu. Prohlásil to v pátek večer podle tiskových agentur americký prezident Donald Trump. V projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore současně vyzdvihl "velikost a vznešenost" amerického národa. Podle agentury AP prezidentův zlověstný politický projev připomněl jednu z nejtemnějších kapitol v historii země.
"S tímto blížícím se velkolepým výročím vidíme, jak naše americká identita čelí nové ofenzívě... Na naší půdě se znovu objevuje komunistická hrozba," uvedl republikánský prezident. "Komunismus představuje smrtelnou hrozbu pro americkou svobodu," prohlásil dále Trump. "Je to největší hrozba pro naši zemi, jako byly první světová válka, druhá světová válka, Pearl Harbor nebo dokonce 11. září," dodal.
Trump hovořil na pozadí slavného národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Tvoří ho podobizny čtyř velkých bývalých prezidentů George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna - vysekané do žulového skalního masivu.
Donald Trump řečnil
"V naší zemi je nyní na vzestupu komunistická hrozba, a to i ze strany nově přicházejících lidí, kteří vyznávají myšlenky zcela protichůdné našemu způsobu života a našemu velkému úspěchu," řekl Trump. "To nedopustíme," dodal.
Ačkoli jde o podobnou rétoriku jako v jiných Trumpových projevech z posledních dní, namířenou hlavně proti krajně levicovým politikům z řad demokratů a imigrantům, význam projevu spočívá v tom, že jej prezident přednesl právě v národním parku v tak významné výročí, píše AP. A lišil se od typicky apolitických, sjednocujících projevů, jaké v minulosti na Den nezávislosti pronášeli prezidenti jako Gerald Ford nebo Ronald Reagan.
Trumpova slova podle AP skutečně připomněla takzvanou rudou paniku a mccarthismus z 50. let minulého století, kdy byli údajní komunisté zejména z řad federálních úředníků či učitelů pronásledováni, zařazováni na černé listiny a propouštěni ze zaměstnání od Washingtonu až po Hollywood.
Trump navíc propojil antikomunistickou rétoriku s tématem imigrace, které mu významně pomohlo ke znovuzvolení a které bylo v minulosti součástí kritiky komunismu ve Spojených státech, připomněla agentura Reuters. Trump v pátečním projevu zmínil i to, že nově příchozí je třeba vyhostit.
USA a demonstrace
Trump má dnes večer promluvit také na prostranství National Mall v centru Washingtonu.
Oslavy i demonstrace se dnes budou konat po celých Spojených státech, které jsou silně politicky polarizované. V New Yorku pronesl starosta města Zohran Mamdani, demokratický socialista, vlastní projev, v němž vykreslil Ameriku jako národ plný protikladů, "jenž každý den usiluje o dokonalost, s níž byl koncipován". Trumpa v projevu přímo nezmínil, ale v některých pasážích zjevně narážel na prezidentovu polarizující rétoriku.
Akce komplikují také extrémní vedra. Například některá washingtonská předměstí kvůli nim zrušila nebo odložila ohňostroje. Velký státní veletrh ve Washingtonu byl v pátek časně odpoledne dočasně uzavřen a znovu otevřel až v 17:00. Filadelfie v pátek zrušila průvod k oslavám Dne nezávislosti, průvod plánovaný na dnešek byl zrušen i ve Washingtonu. U pamatníku Mount Rushmore bylo podle agentury Reuters v době Trumpova projevu příjemných 18 stupňů Celsia.