Trump překvapil spojence. Do Polska pošle dalších pět tisíc amerických vojáků
- Americký prezident Donald Trump oznámil na sociální síti Truth Social vyslání dalších 5000 vojáků do Polska.
Rozhodnutí zdůvodnil výbornými vztahy s novým polským prezidentem Karolem Nawrockým, detaily o termínu či původu jednotek ale neuvedl.
Krok přichází v době, kdy USA přehodnocují svou přítomnost v Evropě a nedávno oznámily stažení 5000 vojáků z Německa.
Americký prezident Donald Trump dnes na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
„Na základě úspěšného zvolení nynějšího polského prezidenta Karola Nawrockého, kterého jsem s hrdostí podpořil, a našich vztahů s ním s potěšením oznamuji, že Spojené státy vyšlou do Polska dalších 5 000 vojáků,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Podle agentury AFP není jasné, zda má Trump na mysli plánované nasazení, které bylo dříve odloženo. Média minulý týden informovala o zrušeném vyslání bojového uskupení tankové brigády do Polska.
Agentura Reuters tehdy s odvoláním na nejmenované americké činitele uvedla, že Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v úterý po telefonátu se svým americkým protějškem Petem Hegsethem uvedl, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o snížení vojenských kapacit USA v Polsku.
Omezení vojenské přítomnosti
Spojené státy přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě a již delší dobu se očekává, že ji omezí, a to s ohledem na Trumpův požadavek, aby NATO převzalo větší roli při obraně kontinentu. Trumpa také rozhořčilo, že se evropští spojenci odmítli zapojit do války proti Íránu. Některá média uvedla, že americký prezident chce některé z evropských zemí potrestat, mimo jiné stažením amerických vojáků. Pentagon před třemi týdny oznámil, že sníží o 5000 počet vojáků působících v Německu.
Ke konci loňského roku bylo v Evropě přibližně 85 tisíc amerických vojáků. Podle informací agentury DPA z amerických vojenských kruhů se v Polsku v polovině května měsíce nacházelo přibližně 7400 vojáků. Většina z nich pravidelně rotuje mezi různými americkými vojenskými základnami v Evropě.