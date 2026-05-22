O headlinery soupeří tisíce festivalů, ceny rostou o stovky procent, říká ředitel Beats for Love
- Beats for Love má necelé dva měsíce před startem hotový celý line-up.
- Ředitel festivalu Kamil Rudolf v podcastu Business Club popisuje, proč jsou velká jména stále dražší a jak se bránit vystoupením, která nesplní očekávání.
- Produkce nově zkouší denní party zdarma pro generaci Z ve frýdecko-místecké přádelně a připravuje i zimní verzi festivalu.
Letní festival Beats for Love přiveze do ostravských Dolních Vítkovic další velká jména elektronické scény včetně Calvina Harrise, Alessa, Charlotte de Witte nebo Marshmella. Podle ředitele festivalu Kamila Rudolfa je ale boj o headlinery čím dál tvrdší. „Zdražili i o stovky procent,“ říká v podcastu Business Club. Festival podle něj soutěží na světovém trhu, kde o stejné interprety ve stejných letních termínech usilují stovky až tisíce akcí.
Rudolf připomíná, že lidé si kvůli zdražování více vybírají, kam pojedou. „Už úplně nemají peníze na to, být každý týden někde,“ říká. Beats for Love se proto snaží udržet poměr ceny a zážitku. Na 18 pódiích má během čtyř dnů vystoupit téměř 600 umělců, z toho 180 zahraničních headlinerů. Vstupné přitom podle Rudolfa tvoří zhruba polovinu rozpočtu festivalu, zbytek stojí na partnerech a prodejích na místě.
Konec „hysterického“ přeprodávání vstupenek
Novinkou letošního roku je digitální identita LoveID, přes kterou se nově řeší vstupenky i benefity. Rudolf říká, že ho k tomu vedla mimo jiné „hysterie kolem vstupenek“ a černý přeprodej. Loni se podle něj jedna vstupenka přeprodala i 102krát.
Festival zároveň reaguje na měnící se návyky mladších návštěvníků. Typický fanoušek Beats for Love je podle Rudolfa na pomezí mileniálů a generace Z, průměrně mu je 29 let.
„Je to nový trend,“ říká k tomu, že část mladých lidí nevyhledává klasické noční klubové akce, pije méně alkoholu a z festivalu klidně odchází před headlinerem, aby druhý den stihla jiné aktivity.
I proto produkce festivalu koupila bývalou přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku-Místku, známou jako Osmička, a proměňuje ji v kulturní prostor Nová Osmička. Pod hlavičkou Beats for Love Experience tam bude pořádat mimo jiné odpolední akce od tří do deseti večer. Přes léto jich má být pět a vstupné bude zdarma. „Rozjíždíme asi jako první tady v zemi odpolední párty a uvidíme,“ říká Rudolf.
Jak se festival chrání proti tomu, když draze zaplacený umělec nepředvede očekávaný výkon? A proč podle Kamila Rudolfa stát stále nedoceňuje ekonomický význam živé kultury?