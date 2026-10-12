Účetní skandál za miliardy dolarů. Deloitte měla pomáhat ruskému miliardáři skrývat obří majetek a krátit daně
- Ruský miliardář Roman Abramovič měl využívat zpětně upravené dokumenty k utajování svého majetku a vyhýbání se daním.
- Do operací byla podle investigace zapojena také společnost Deloitte, jedna z největších účetních a poradenských firem na světě.
- Z účetních výkazů zmizely luxusní nemovitosti, jachty i soukromá letadla za stovky milionů dolarů. Abramovič obvinění odmítá.
Ruský oligarcha Roman Abramovič měl prostřednictvím sítě offshore společností skrývat rozsáhlý majetek a vyhýbat se placení daní. Podle společného vyšetřování britské stanice BBC Panorama a organizace Bureau of Investigative Journalism k tomu jeho poradci využívali zpětně datované dokumenty a úpravy účetních výkazů. Na některých operacích se podle investigativců podílela také kyperská pobočka poradenské společnosti Deloitte.
Vyšetřování vychází z tisíců uniklých dokumentů zachycujících fungování Abramovičových offshore společností v letech 1995 až 2022. Jedním z odhalených případů je kyperská společnost Amiscan Investments, která měla v účetnictví za rok 2003 vykázaný luxusní majetek v hodnotě 672 milionů dolarů. Patřily k němu nemovitosti v Británii a jižní Francii, soukromá letadla i jachty. Když však Kypr v roce 2006 zavedl povinnost zveřejňovat firemní účetní výkazy, Abramovičovi spolupracovníci zpětně vytvořili dokumenty o převodu majetku na společnost na Britských Panenských ostrovech. Deloitte následně schválila účetní výkazy, v nichž zůstala aktiva v hodnotě pouhých 75 tisíc dolarů.
Možné krácení daní
Abramovičova kyperská společnost Kravin Investments měla v roce 2003 na bankovních účtech téměř dvě miliardy dolarů, z nichž jí plynuly úrokové příjmy podléhající zdanění. Poradci však podle uniklé korespondence připravili zpětně datované dokumenty, které měly doložit, že peníze ve skutečnosti patřily mateřské společnosti na Britských Panenských ostrovech. Kravin tak podle upravených záznamů neměl být povinen příslušnou daň odvádět. BBC uvádí, že Deloitte o plánovaných změnách účetnictví věděla a podle dostupných důkazů se na přípravě postupu podílela. Operace mohla umožnit vyhnout se daním v řádu milionů dolarů.
Podobný postup investigativci popsali také u společnosti Electus Investments, která spravovala majetek přesahující deset miliard dolarů. Poradenská firma MeritServus podle uniklých dokumentů zpětně vytvořila záznamy, podle nichž majetek již od roku 2003 patřil jiné Abramovičově společnosti stejného jména registrované na Britských Panenských ostrovech. Ve zveřejněných výkazech kyperské společnosti tak nakonec zůstala aktiva v hodnotě pouze 145 tisíc dolarů. Britský právník Andrew Mitchell označil zjištěný postup v případě daní za jednoznačné daňové úniky.
Abramovič prostřednictvím svých právníků veškerá pochybení odmítá a tvrdí, že se nepodílel na každodenním řízení uvedených společností. Deloitte Cyprus uvedla, že postupuje v souladu s platnými zákony, ke konkrétním obviněním se však nemůže vyjádřit, protože více než dvacet let staré dokumenty již nemá k dispozici. Abramovič, který po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 čelí britským sankcím a musel prodat fotbalovou Chelsea, má zároveň na ostrově Jersey zmrazený majetek v hodnotě 5,4 miliardy liber.