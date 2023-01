Abramovič převedl těsně před válkou na Ukrajině miliardy na své děti | E15.cz

Jeden z nejbohatších Rusů Roman Abramovič převedl bezprostředně před začátkem války na Ukrajině aktiva v hodnotě nejméně čtyř miliard dolarů, tedy více než devadesáti miliard korun, na své děti. Píše o tom britský deník The Guardian s odvoláním na uniklé dokumenty, do kterých měli jeho redaktoři možnost nahlédnout. Podle listu je možné, že se známý ruský oligarcha tímto krokem pokoušel vyhnout západním sankcím.

Převod se týkal deseti zahraničních fondů, jejichž vlastníkem byl až do začátku února loňského roku pouze Abramovič. Jen pár týdnů před vypuknutím invaze je však miliardář nechal přepsat na svých sedm potomků. Ti se tak prakticky ze dne na den stali majiteli luxusních nemovitostí, superjachet a soukromých tryskáčů.

Abramovič patří k podnikatelům s úzkými vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina a krátce po zahájení válečného konfliktu bylo jeho jméno zařazeno na sankční seznam Velké Británie a Evropské unie. Oligarcha kvůli tomu dokonce loni v květnu prodal svůj londýnský fotbalový klub Chelsea FC, který mu patřil předchozích devatenáct let.

The Guardian připouští, že se Abramovič převodem majetku nedopustil ničeho nezákonného, vyvolává to ovšem otázky, zda by se platnost západních ekonomických sankcí neměla rozšířit i na děti ruských oligarchů. Ty se totiž ve většině případů postihům vyhnuly.

„Vlastnická reorganizace fondů každopádně může zkomplikovat snahy úřadů o prosazení sankcí vůči Abramovičovi a potenciálně zmařit pokusy o zmrazení aktiv, o kterých se dříve věřilo, že jsou jeho,“ uvedl The Guardian.

Abramovič, jenž má vedle ruského ještě izraelské a portugalské občanství, je kontroverzní postavou v rusko-ukrajinském konfliktu. Své finanční vazby na Kreml dlouhodobě popírá a dokonce kvůli sankcím vede s Evropskou unií soudní spor. Podnikatel se měl také loni neoficiálně účastnit mírových jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Samotná ukrajinská vláda podle některých zdrojů proto požádala Spojené státy, aby nechaly Abramovičův majetek na pokoji.

Oligarcha Abramovič je zakladatelem a většinovým akcionářem investiční společnosti Millhouse Capital, sídlící ve Spojeném království. Hodnota jeho jmění se v současné době odhaduje na 8,7 miliardy dolarů.