Ukrajina nasadila proti Rusům novou zbraň. V noci si připsala první úspěch
- Ukrajina úspěšně otestovala novou zbraň určenou k sestřelování dronů.
- Při prvním úspěšném zásahu nový systém zničil ruský dron Šáhed.
- Ukrajinská obrana podle Zelenského během noci zachytila 93 procent ruských dronů.
Ukrajina testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. V úterním večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Další vývoj prochází testováním. Jedná se o ukrajinský projekt, který zaznamenal úspěch – Šáhed byl zničen,“ uvedl Zelenskyj ve svém večerním videoprojevu, přičemž měl na mysli drony íránské konstrukce vysílaný Ruskem. “Je však třeba ještě doladit některé technické detaily. Potřebujeme ještě trochu času,„ dodal.
Ukrajinská armáda na síti Facebook uvedla, že její jednotky přes noc sestřelily 187 vzdušných cílů. Zelenskyj ve svém projevu uvedl, že přes noc bylo zachyceno 93 procent všech ruských dronů.
Kyjev zdokonaluje obranu proti ruským dronům
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Ukrajina zároveň rychle vyvinula technologii proti dronům a nyní nabízí své odborné znalosti dalším zemím, včetně některých zemí na Blízkém východě, které čelí íránským útokům. Sestřelování ruských balistických raket je však obtížnější a Ukrajina požádala západní spojence o zvýšení dodávek prostředků určených k jejich likvidaci.