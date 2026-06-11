USA znovu udeřily na Írán. Teherán hrozí odvetou a tvrdí, že Hormuzský průliv je zcela uzavřen
- USA podnikly druhou vlnu vzdušných úderů na cíle v Íránu.
- Teherán oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu.
- Trump tvrdí, že útoky brzy skončí, Írán jeho slova odmítá.
Spojené státy v noci na čtvrtek zahájily nové vzdušné údery na cíle v Íránu, oznámilo oblastní velitelství amerických sil (CENTCOM). Írán informoval o explozích v několika oblastech, uvedla agentura Reuters. Íránská armáda krátce po začátku útoků sdělila, že zcela uzavřela Hormuzský průliv a zasáhla dvě lodě, které se snažily úžinou proplout.
USA krátce nato uvedly, že průliv zůstává otevřený. Americký prezident Donald Trump stanici Fox News řekl, že mluvil s íránskými činiteli a že údery brzy skončí. Teherán odmítl, že by Trump s íránskými činiteli hovořil.
"Údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu," uvedl CENTCOM s tím, že jde o obranné údery na rozkaz vrchního velitele, jímž je Trump. Ten před novými útoky uvedl, že USA k nim hodlají sáhnout, pokud Írán nepodepíše mírovou dohodu.
Americké bombardování zasáhlo klíčové oblasti
Íránská média informovala o explozích na více místech včetně jihoíránského přístavního města Bandar Abbás, které je považováno za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Zasaženo bylo i několik cílů v jihoíránské provincii Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu, mimo jiné město Sirík a ostrov Kešm.
Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že USA se při "tvrdých úderech" zaměří na "klíčová zařízení".
Teherán po útocích oznámil, že Hormuzský průliv je zcela uzavřen pro všechny lodě. "Všechna plavidla proplouvající Horzmuzským průlivem se stanou cílem," uvedla podle agentury AFP íránská armáda. Dvě nespecifikovaná plavidla, která podle Íránců "porušila zákaz", byla zasažena. Írán blokuje průliv dlouhodobě, některé lodě však dosud mohly proplouvat.
"Obchodní lodě dnes v noci pokračují v cestách do a z Hormuzského průlivu," uvedl CENTCOM v reakci na íránské tvrzení. Popřel také, že by Írán zaútočil na americké lodě, což uvedla íránská média. Konkrétně hovořila o dronech cílících na americkou pátou flotilu u pobřeží Bahrajnu. Velitelství íránské armády podle Reuters pohrozilo USA "zdrcující a rozhodnou odvetou" za americké útoky.
Trump Fox News řekl, že íránští představitelé jej žádali o ukončení útoků, které přijde brzy. Zároveň si však podle stanice nechal otevřenou možnost jejich obnovení. Uvedl, také, že se do nich nezapojil Izrael.
Spor o Hormuzský průliv nadále zvyšuje napětí na trzích
"Trumpovo nepravdivé tvrzení, že ho kontaktovali íránští činitelé, má zakrýt jeho snahu vyhnout se válce s Íránem," citovala podle Reuters íránská média nejmenovaného předního činitele Íránu.
Spojené státy útočí na Írán druhý den v řadě. V noci na středu se zaměřily na podobné cíle jako nyní, podle Trumpa šlo o odvetu za sestřelení vrtulníku Apache v Hormuzském průlivu Íránci. Teherán popírá, že by americký stroj sestřelil.
V oblasti platí od dubna křehké příměří, které má umožnit vyjednání mírové dohody. To se však zatím nedaří a klid zbraní je opakovaně narušován.
Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.