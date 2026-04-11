V Islámábádu přistálo letadlo s delegací USA pro jednání s Íránem
V Islámábádu začínají mírová jednání mezi zástupci USA a Íránu.
Cílem je ukončit šestitýdenní válku USA a Izraele s Íránem.
Obě strany vyslaly vysoké představitele, jednání však provází vzájemná nedůvěra.
V Islámábádu dnes přistálo americké letadlo s představiteli Spojených států, kteří mají v pákistánském hlavním městě vést mírová jednání se zástupci Íránu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované pákistánské zdroje.
Cílem jednání zástupců Washingtonu a Teheránu je ukončit šest týdnů trvající válku USA a Izraele s Íránem, která si vyžádala tisíce obětí po celém Blízkém východě, narušila dodávky ropy, podnítila inflaci a zpomalila globální ekonomiku, poznamenal Reuters. Příměří, které nyní mezi stranami platí, zprostředkoval právě Pákistán.
Americkou stranu má vést viceprezident J. D. Vance, pákistánské zdroje podle agentury zatím potvrdily jen přílet zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevea Witkoffa a prezidentova zetě Jareda Kushnera.
Součástí íránské delegace je řada vysoce postavených představitelů, včetně předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa či ministra zahraničí Abbáse Arakčího.
Tento klíčový vyjednávač po nočním příletu íránské delegace do Pákistánu podle médií prohlásil, že Íránci mají dobré úmysly, ale po předchozích zkušenostech americké straně nedůvěřují. "Naše zkušenosti s vyjednáváním s Američany se vždy setkaly s neúspěchem a porušením slibů," citoval Ghálíbáfa server BBC News. Dodal, že i viceprezident J. D. Vance před odletem uvedl, že USA vstupují do rozhovorů s optimismem, ale varoval zároveň Írán, aby si s Amerikou "nezahrával".