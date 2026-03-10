Válka proti Íránu se blíží ke konci, cíle plníme rychleji, než se čekalo, řekl Trump
- Prezident Donald Trump na Floridě oznámil, že společná vojenská operace USA a Izraele proti Íránu se blíží ke konci, byť přesný termín zastavení útoků neupřesnil.
- Bílý dům ofenzívu obhajuje nutností zabránit Teheránu v zisku jaderných zbraní a hlásí výrazné oslabení íránských námořních i dronových kapacit.
- Kromě řešení energetické bezpečnosti v zablokovaném Hormuzském průlivu se Trump vyjádřil i k tragickému zásahu dívčí školy, u kterého odmítl přímou odpovědnost USA i přes analýzy naznačující opak.
Válka proti Íránu se blíží ke konci. Na dnešní tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na Floridě to prohlásil americký prezident Donald Trump. Termín možného zastavení útoků, které USA podnikají společně s Izraelem, nezmínil, na otázku novinářů ale uvedl, že to nebude do týdne. Trump útok proti Íránu obhajoval s tím, že pokud by k němu Spojené státy nenašly odvahu, získal by Teherán atomové zbraně. Írán v minulosti opakovaně tvrdil, že jeho jaderný program slouží výhradně k mírovým účelům.
„Brzy to skončí a pokud to začne znovu, tak budou zasaženi ještě tvrději,“ citovala agentura AFP Trumpa.
Trump na úvod tiskové konference řekl, že Spojené státy plní válečné cíle výrazně rychleji, než předpokládal plán. „Bylo zničeno 51 íránských lodí,“ řekl. Uvedl rovněž, že útokům nyní čelí íránské továrny na výroby dronů a že nastal pokles o 83 procent ve vypouštění íránských dronů.
Trump také řekl, že Írán chtěl pokračovat ve vývoji jaderných zbraní. „Měli jsme štěstí, že jsme (k útoku) našli odvahu, jinak by získali nukleární bombu,“ řekl americký prezident.
Část konference věnoval Trump otázce ropy. Jedním z nekritičtějších míst světa při přepravě ropy je Hormuzský průliv, což je úžina podél íránských břehů, kudy prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Válka tuto klíčovou námořní trasu prakticky zablokovala. Trump naznačil, že americké námořnictvo by mohlo tankery přes úžinu eskortovat. Poznamenal také, že USA zruší některé ropné sankce, aby zajistily dostatečné zásobování touto energetickou surovinou.
Trump hovořil i o incidentu, kdy byla v Íránu zasažena dívčí škola v blízkosti základny íránských revolučních gard. Trump o víkendu uvedl, že incident má zřejmě na svědomí Írán, množí se však důkazy svědčící o tom, že škola byla pravděpodobně zasažena při americkém bombardování nedaleké základny. Dnes pak řekl, že americkou střelu s plochou dráhou letu Tomahawk, která školu podle analýzy skupiny Bellingcat zasáhla, používá mnoho zemí.