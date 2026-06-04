Váš oblíbený apartmán v Chorvatsku už nemusíte najít. Nová regulace skryla tisíce ubytování na Bookingu i Airbnb
- Chorvatsko zavedlo povinná registrační čísla pro krátkodobé pronájmy, bez kterých platformy jako Booking a Airbnb ubytování zablokují.
- Nová pravidla a přísnější kontroly ze strany obcí či celníků mají vymýtit rozsáhlou šedou ekonomiku v pobřežních oblastech.
- Místní radnice navíc dlouhodobě řeší možnost nočního zákazu prodeje alkoholu v obchodech, aby omezily vandalismus v historických centrech.
Češi, kteří letos vyrazili nebo se teprve chystají na letní dovolenou k chorvatskému pobřeží Jaderského moře, se musejí připravit na zásadní změny. Od 1. června 2026 vstoupil v platnost nový balíček zákonů, který přinesl radikální přeuspořádání trhu s prázdninovým ubytováním. Cílem reformy, která je v souladu s novou legislativou Evropské unie, je vymýtit nelegální nabídky, omezit stínovou ekonomiku a zvýšit transparentnost v cestovním ruchu.
Povinné číslo vymazalo z Booking.com černé pronájmy
Jádrem celé reformy se stalo zavedení nového registru krátkodobých pronájmů. Každá nemovitost nabízená turistům – od pokojů, apartmánů a vil až po odlehlé objekty „ve stylu Robinsona“ – nově dostala unikátní registrační číslo. Tento kód, který obecní úřady přidělovaly bezplatně, funguje obdobně jako chorvatské identifikační číslo OIB a nemovitosti zůstává po celou dobu její existence na trhu.
Získání tohoto čísla se stalo absolutní podmínkou pro to, aby se ubytování vůbec mohlo objevit na internetu.
Co to znamená?
Automatické blokování: Nový vládní systém se přímo propojil s globálními rezervačními platformami jako Airbnb nebo Booking.com. Inzeráty bez ověřeného kódu začaly být automaticky blokovány.
Co to znamená pro turisty: Pro cestující změna přinesla vyšší bezpečnost a jistotu, že nemovitost splňuje požadované standardy. Odvrácenou stranou je však citelné zúžení výběru ubytování.
„Povinná čísla jsou zaměřena právě na stínový segment. Neregistrované nemovitosti vyvíjely tlak na trh,“ zdůraznila Lorena Jon, předsedkyně Asociace rodinného ubytování v Istrijské župě.
Rozsah šedé zóny byl přitom velký. Jen v letovisku Umag odhadovaly místní úřady přítomnost přibližně 20 tisíc lůžek v nemovitostech, které se pravidelně pronajímaly, ale nikdy nebyly úřady zaevidovány, píše web International Investment. Podle Milovana Popoviće, ředitele Turistické rady v Umagu, se proto nový systém stal klíčovým nástrojem pro vyčištění trhu.
Nová pravidla
Správa registru kompletně přešla na obecní úřady, což má zjednodušit administrativu a zrychlit kontroly nelegálních pronájmů, které se často šířily i přes sociální média. Vedle klasických úřadů dostaly pravomoc kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel nově také místní pořádkové síly, a dokonce i celní úřady.
Majitelé musí doložit vlastnická práva, stavební způsobilost budovy a revize inženýrských sítí. V bytových domech navíc nově platí striktní podmínka: majitel potřebuje písemný souhlas sousedů. Následně výši roční daňové platby za lůžko určuje konkrétní obec podle lokality a kategorie.
Pro mnoho domácností však představují letní příjmy z pronájmu apartmánů významný přivýdělek, nebo dokonce hlavní zdroj ročních příjmů. To činí jakoukoli změnu v regulaci politicky i ekonomicky citlivou záležitostí. Mnozí majitelé bytů podle Total Croatia News namítají, že celková zátěž v podobě daní, poplatků a administrativních požadavků je stále obtížněji zvládnutelná. Nelíbí se jim, že s menšími rodinnými pronajímateli je zacházeno stejně jako s většími subjekty. Ziskovost se tak snižuje v době, kdy náklady rostou.
Noční omezení prodeje alkoholu?
Vedle ubytovací revoluce se v Chorvatsku aktuálně řeší ještě jedno žhavé téma. Vláda a radnice reagují na přibývající opilce a narušování veřejného pořádku v historických centrech. Chystaná změna zákona o obchodu by proto mohla dát představitelům měst a obcí na Jadranu pravomoc regulovat či zcela zakázat maloobchodní prodej alkoholu v obchodech v čase od 20.00 do 06.00.
Opatření by bylo pro obce volitelné, nikoli povinné, a vztahovalo by se výhradně na běžné prodejny, večerky či specializované obchody, nikoli na restaurace a bary. O využití tohoto nového nástroje už pro letošní hlavní sezonu mají jasno například ve Splitu či v Novalji na ostrově Pag, vážně ho zvažují také v Makarské, kde vidí problém v nonstop pekárnách a obchodech se suvenýry. Naopak jiná oblíbená místa, jako je Šibenik nebo párty pláž Zrće, se k novým restrikcím připojovat neplánují. Podle vyjádření cestovních kanceláří se případná omezení nedotknou tradičních turistů, ale cílí na mladou populaci zneužívající historická centra a památky UNESCO.