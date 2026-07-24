Ve Francii a Španělsku hoří desítky tisíc hektarů lesa. Na pomoc odlétá i český Black Hawk
- Jižní Evropu decimují masivní lesní požáry, které ve Francii a Španělsku donucovaly k evakuaci přes 140 tisíc lidí a sežehly desítky tisíc hektarů porostů.
- Kritická situace panuje také v Itálii a Řecku, kde hasiči bojují se stovkami ohnisek včetně podezření na úmyslné zakládání požárů.
- Do mezinárodní pomoci v zasažených oblastech se aktivně zapojilo i Česko, které na místo vyslalo vrtulník s hasiči.
Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovaly s četnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 140 tisíc lidí a pohltily okolo 32.000 hektarů porostů. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Evropská unie v rámci evropského programu sdílení zdrojů RescEU vyslala Madridu a Paříži na pomoc hasicí letadla; ve Francii stejně jako v Řecku pomáhají i čeští hasiči. V Itálii na Sicílii hasiči bojují s 50 požáry, zatímco v Kalábrii zaznamenaly úřady přes 160 požárů.
Nejhorší situace ve Francii panuje v departementu Gironde v regionu Nová Akvitánie na jihozápadě země. Požár zuřící severně od Arcachonské pánve již zničil více než 12 500 hektarů lesa a vyžádal si evakuaci 44 tisíc lidí během dvou dnů. Prefektka Nové Akvitánie Sophie Brocasová uvedla, že plameny zničily 53 domů. V Gironde je nasazeno 1000 hasičů a 260 pozemních jednotek. Nejméně 42 hasičů bylo zraněno. V departementu Les Landes jižněji od Gironde si požár u města Biscarrosse vynutil evakuaci více než 23 tisíc lidí. Večer ministr vnitra Laurent Nuňez oznámil, že na jihozápadě Francie bylo dohromady evakuováno přes 110 tisíc lidí a shořelo 14 tisíc hektarů porostu.
Český vrtulník v akci
Na jihu Francie již čtvrtým dnem bojují hasiči proti požáru u Pontevès v departementu Var. Oheň zatím spálil 2700 hektarů a dosud nebyl zcela lokalizován; plameny jsou podle úřadů přiživovány větrem. Francouzským hasičům pomáhají hasicí letadla a Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Zasahovat budou ve Francii také vrtulníky z Česka a Slovenska, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, který poděkoval unijním partnerům za solidaritu. V zemi budou nasazena i další čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. Česko znovu vyslalo do Francie vrtulník Black Hawk, který dnes ráno odstartoval z Přerova a s několika mezipřistáními dorazil kolem 18:00 na letiště Jonzac-Neulles u Bordeaux, informoval mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS ČR) Václav Pilný.
Španělsko hlásí požár v madridském regionu a v sousední provincii Ávila. V obou oblastech vyhlásila vláda národní stav nouze. V madridském regionu úřady nařídily evakuaci 30 tisíc obyvatel, dalších 20 tisíc plameny uvěznili v jejich domech. Podle předsedkyně madridské autonomní oblasti je nynější požár nejhorší v historii tohoto regionu. Podle člena madridské regionální vlády je požár ve své největší fázi a nelze jej momentálně uhasit. Požár sežehl již 6000 hektarů, zatímco v provincii Ávila je spáleno 9000 hektarů.
Úřady původně varovaly, že nezbývá mnoho času, než se požáry v Ávile a madridském regionu spojí, ale naděje vzbuzují nové informace, podle nichž se požár od Ávily šíří více severním směrem, než se čekalo. Stejně jako Francie také Španělsko požádalo o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Unie následně přislíbila vyslat čtyři hasicí letouny. Španělská policie v souvislosti s požáry zadržela jednoho muže.
České ministerstvo zahraničí uvedlo, že v cestovatelském systému Drozd je nyní ve Francii evidováno 251 turistů z Česka a ve Španělsku 1008 cestovatelů. Češi v obou zemích, kteří jsou v tomto systému registrovaní, obdrželi zprávu o stavu nouze. Podle mluvčího ministerstva Adama Čörgőa se však čeští občané kvůli požárům zatím neobrátili na zastupitelské úřady ani na nouzovou linku ministerstva.
Plameny zuří také na jihu Itálie, zejména v regionu Kalábrie. Podle místních představitelů požáry založili žháři, kteří přivázali hadry s hořlavinou na ocasy toulavých koček. Hasiči bojují s ohněm i na Sicílii. Podle tamního regionálního šéfa Renata Schifaniho se požáry i přes shazování vody z letadel nedaří likvidovat. Po náhlé zdravotní indispozici na Sicílii zemřel jeden zasahující hasič. V celé zemi jsou do hašení požárů zapojeny tisíce hasičů.
V Řecku bylo za posledních 24 hodin zaznamenáno přes 50 lesních požárů. Nejvážnější situace je ve Střední Makedonii, kde počet požárů donutil hasiče rozdělit se do menších týmů, což zkomplikovalo hašení. Nejnáročnější operace se odehrála nedaleko Soluně, kde zasahovalo 120 hasičů s podporou sedmi letadel a tří vrtulníků. Do akce se v Řecku zapojil i Hasičský záchranný sbor České republiky, který v zemi působí v rámci programu EU Prepositioning.