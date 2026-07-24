Škoda Auto v Česku zavřela všechny závody. Totéž čeká i Toyotu
- Škoda Auto zahájila ve všech českých závodech dvoutýdenní celozávodní dovolenou.
- Odstávku využije k údržbě, rekonstrukcím a investicím do výroby nového modelu.
- Toyota v Kolíně přeruší výrobu od 2. do 23. srpna.
Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto začala pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá dva týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou z neděle na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení, řekl za Škodu Auto Martin Vejdělek. Automobilka patří mezi největší zaměstnavatele v Česku, pracuje v ní zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
Podle odborů bylo vyjednávání podoby začátku dovolené a náběhu výroby po jejím skončení náročné i kvůli množství kalendářů pracovní doby a rozdílných potřeb v různých provozech. „Například v závodě MBI bude letos probíhat finalizace investic do výroby nového modelu, proto se odstávka protáhne a výroba začne po dovolené později než jiné provozy,“ uvedl v posledním vydání čtrnáctideník odborů automobilky Škodovácký odborář.
Kvůli hromadné dovolené se výroba v některých provozech začala podle čtrnáctideníku postupně zastavovat už v pátek. Ve Vrchlabí, kde se pracuje ve 20směnném režimu, skončili nedělní ranní směnou. Postupný bude i rozjezd výroby. V Mladé Boleslavi se spustí noční směnou z neděle na pondělí 3. srpna nejprve svařovna MBII a v omezeném režimu lakovna A, v pondělí 3. srpna začne ranní směnou montáž na lince MBII.
Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně chystá letošní letní hromadnou dovolenou od 2. do 23. srpna. V závodě se v tomto období uskuteční podle firmy především plánované údržbové práce, kontroly výrobních zařízení, modernizační a investiční projekty, technické úpravy výrobních a logistických pracovišť a práce související s bezpečností, infrastrukturou a přípravou na následující výrobní období. Součástí odstávky budou také kontroly a servis energetických, IT a dalších podpůrných systémů.