Cendrova CDN77 vyrostla na pět miliard a zakořenila mezi největšími hráči světa
- Česká firma CDN77 předstihla v oboru sítí CDN i Google Cloud, tržby loni vzrostly na 218 milionů dolarů.
- Firma denně přenese 430 petabajtů videa pro zákazníky jako TikTok nebo streamovací služba Rakuten.
- Za pět let se tržby firmy zvýšily o 37 procent ročně, podnik přitom funguje bez rizikového kapitálu.
Česká společnost CDN77 internetového podnikatele Zdeňka Cendry stabilně zakořenila mezi největšími světovými hráči ve svém oboru. Firma uzavírá pětici hlavních poskytovatelů takzvaných sítí CDN pro doručování internetového obsahu. CDN77 se podařilo překonat i Google a podnik opět zvýšil tržby.
CDN neboli Content Delivery Networks jsou jednou z hlavních součástí internetu. Jde o distribuovanou infrastrukturu v datových centrech, v jejímž rámci se přenášejí videa, obrázky a další data, která uživatelé načítají do svých chytrých telefonů, televizí, počítačů, herních konzolí a podobně. Data se musejí ukládat co nejblíže uživatelům, aby se načítala pokud možno okamžitě, a právě o to se CDN starají.
Trhu s CDN podle nových statistik odborného analytika Dana Rayburna vévodí Amazon Web Services (AWS), největší cloud světa. Jeho roční tržby v tomto segmentu dělají 1,5 miliardy dolarů. Následuje společnost Akamai s tržbami 1,25 miliardy dolarů. Třetí je Cloudflare s půlmiliardou dolarů a čtvrtá Fastly má 400 milionů dolarů.
CDN77 je na pátém místě s ročními tržbami 218 milionů dolarů, asi 4,6 miliardy korun. Google Cloud je až šestý se 175 miliony dolarů. Další hráči už jsou výrazně menší. Trh měl celkově v posledním roce objem 4,95 miliardy dolarů a ročně by měl růst o dvě až tři procenta.
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