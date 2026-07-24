Světovou jedničku v běžkařských botách plně ovládl jediný Čech. Společníka vyplatil stovkami milionů
- Miliardář František Pivoda opouští slavnou slovinskou obuvnickou společnost Alpina.
- Tradiční výrobce běžkařských bot v rámci restrukturalizace zeštíhlil.
- Nový stoprocentní majitel Roman Vývoda se chce do budoucna čím dál více soustředit na celosezonní sportovní obuv.
Čeští byznysmeni mění vlastnickou strukturu jednoho z nejtradičnějších výrobců lyžařských běžeckých bot a zároveň jedničky na světovém trhu v tomto odvětví. Ze slovinské skupiny Alpina, která má pobočky po celém světě, odejde miliardář František Pivoda, a jediným vlastníkem se tak stane jeho dosavadní společník a další český podnikatel Roman Vývoda.
Majetkové vyrovnání mezi dvěma byznysmeny souvisí s dokončením prodeje zbytných nemovitostí a vzájemnou dohodou, že pro další fázi vývoje bude potřeba sjednotit strategii a vizi. Transakce si vyžádá administrativní kroky, jejichž dokončení Vývoda očekává do konce srpna. Pivoda za svůj podíl podle informací e15 získá stovky milionů korun.
Čeští podnikatelé vstoupili do společnosti v roce 2022, když ji vysoutěžili u slovinské státní banky. Od té doby jí naordinovali ozdravnou kúru, s níž souvisí i velké zeštíhlení. Jádrem této strategie bylo přesunutí výroby ze Slovinska do Číny a Bosny a Hercegoviny. Původní závod ve městě Žiri společnost prodala a zůstává tam pouze v nájmu. V oblasti vývoje, marketingu, prodeje a servisu tam pracuje zhruba 150 lidí.
Outdoor se dere do popředí
Širším plánem byla také optimalizace portfolia. Pandemie koronaviru sice trh s běžkařskou obuví nakopla, následná kocovina ho ale srazila k zemi. Změny klimatu a s nimi související mírné zimy pak přidaly další ránu, kterou u evropských výrobců ještě umocnily rychle rostoucí vstupní náklady. Celý trh se tak za posledních pár let významně smrskl, což odnesl například i norský výrobce Madshus, který musel na začátku tohoto roku pozastavit výrobu ve své nejstarší lyžařské továrně na světě a propustit tam téměř polovinu zaměstnanců.
Klesající poptávka dolehla i na Alpinu. Ta podle slovinských portálů prodělala přibližně pět milionů eur, když utržila zhruba 27 milionů eur. Jde o poloviční výnosy oproti období, kdy do firmy vstoupili čeští investoři.
Vývoda proto pracuje na diverzifikaci produktových řad, která by pokles zastavila. Běžkařské boty dříve generovaly až polovinu tržeb Alpiny, nyní to je podle něj jen pětina. Větší podíl si ukusují segmenty celoroční outdoorové obuvi a lyžařských sjezdových bot.
Běžkařské boty značky Alpina mají osmdesátiletou historii. Pomohly vyhrát řadu olympijských závodů. Využívaly je například Linn Svahn, jedna z nejlepších současných švédských sprinterek na lyžích, či legendární švédská běžkyně na lyžích Charlotte Kalla.
„Je to firma, v jejíchž botách se vyhrávají olympiády. A přestože je v problémech, tak je to vynikající brand,“ uvedl už dříve Pivoda, který spolu s Vývodou do firmy nainvestoval stovky milionů korun.
„Další investice v řádu desítek milionů korun půjdou především do marketingu a podpory prodejních kanálů,“ sdělil e15 Vývoda.
Lídr zmenšujícího se trhu
Alpina je jedním z předních výrobců bot na běžky. Ještě v roce 2021 tvrdila, že ovládá 30 procent světového trhu. Loni podle Pivody kontrolovala pětinu trhu, podle neoficiálních čísel je však stále světovou jedničkou. Celkem dnes po celém světě zaměstnává přibližně 750 lidí.
Hlavním byznysem Vývody je společnost Cidem Holding, která se specializuje na výrobu stavebních materiálů. Kromě toho investuje do nemovitostí, a to nejen doma v Česku, ale například i v Chorvatsku.
Vývoda nebude jediným Čechem, který drží v rukou globální lyžařskou značku. Miliardář Tomáš Němec už v roce 2017 ovládl ikonického rakouského výrobce lyží Kästle. I na tuto značku přitom spoléhají vrcholoví sportovci. Od roku 2022 je nazouvá například česká superstar Ester Ledecká.