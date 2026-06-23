Věci z Titaniku budou na prodej. Bizarní aukce rozděluje Ameriku
- USA se snaží zastavit plánovanou aukci předmětů z Titaniku.
- Majitel artefaktů chce poprvé prodávat nálezy jednotlivým zájemcům.
- Kritici tvrdí, že by šlo o porušení dlouholetých dohod i úcty k obětem katastrofy.
Vláda Spojených států se snaží zabránit aukci více než stovky předmětů ze ztroskotaného parníku Titanic, píše agentura AP s odvoláním na nově odtajněné soudní dokumenty. Společnost RMS Titanic Inc., která vlastní výhradní práva na vyzvedávání a zachovávání artefaktů z vraku v severní oblasti Atlantského oceánu, chce předměty z lodi vůbec poprvé prodat navzdory předchozí dohodě, že je bude pouze vystavovat v muzeích a na putovních výstavách. Píše o tom agentura AP.
Společnost se sídlem v americkém státě Georgia chce podle soudních dokumentů v aukci jednotlivým zájemcům prodat předměty, jako je bronzový andělíček, zlatý náhrdelník či přívěsek ve tvaru srdce.
Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), jenž ve věci zastupuje americké zájmy a má dohled nad místem vraku, tvrdí, že podobný prodej artefaktů by porušil právní povinnosti, které RMS Titanic Inc. vůči lokalitě má. Vyplývá to ze soudních dokumentů, jejichž odtajnění americký soudce tento měsíc nařídil.
Aukce by podle americké vlády měla být zakázána. RMS Titanic Inc. totiž „neusiluje o povolení soudu, nedomnívá se, že takové povolení potřebuje, a tvrdí, že jí nic v prodeji nebrání,“ argumentuje podle AP vláda. Právníci firmy v minulosti v podání u federálního soudu uvedli, že podmínky navrhované dražby by neporušovaly stávající soudní příkazy a dohody týkající se artefaktů.
Předměty z Titaniku mají cenu desítek milionů korun
Od roku 1987 se konalo několik průzkumných misí, které na povrch vynesly tisíce předmětů z vraku Titaniku, který se potopil v roce 1912. Mezi předměty byly mimo jiné části lodního trupu. RMS Titanic Inc. získává peníze z vystavování těchto artefaktů.
Společnost se od té doby pokoušela některé z předmětů prodat s cílem financovat další průzkumné mise a také proto, že čelila finančním potížím. Americké soudy, památkářské skupiny a rodiny obětí neštěstí se však tyto snahy snažily zablokovat.
Předměty, které si přeživší uchovali nebo které záchranáři vylovili z vody, se však mohou prodávat a často za ně lze získat vysoké obnosy. Záchranná vesta, kterou měl na sobě jeden z pasažérů, se v dubnu prodala za více než 900 tisíc dolarů (19,1 milionu korun). Zlaté kapesní hodinky, které dostal kapitán lodi a které zachránila jedna z přeživších, se v roce 2024 prodaly za téměř dva miliony dolarů (42,5 milionu Kč).
Luxusní zaoceánská loď Titanic se při své první plavbě z britského Southamptonu do New Yorku 15. dubna 1912 potopila po nárazu do ledovce. O život přišlo přes 1500 lidí.