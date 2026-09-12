Vybuchl sklad bulharského obchodníka se zbraněmi, v minulosti vozil zboží i do Vrbětic
- Výbuch a požár zasáhly muniční sklad firmy EMKO ve středním Bulharsku, nikdo nebyl zraněn.
- Bulharské úřady nevylučují sabotáž, opozice žádá prověřit možnou ruskou stopu.
- EMKO čelila explozím opakovaně; její majitel Gebrev měl zbraně i ve Vrběticích.
Muničním skladem ve středním Bulharsku v noci na dnešek otřásl výbuch a vypukl tam požár. Areál patří firmě EMKO obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva. Ministerstvo vnitra nevylučuje, že mohlo jít o sabotáž, uvedla agentura DPA. Jiný areál této společnosti zasáhl požár a výbuch i v srpnu. Gebrev měl uskladněné zbraně i v moravských Vrběticích, kde došlo k výbuchu v roce 2014. Podle českých úřadů výbuch zřejmě způsobili lidé z ruské vojenské rozvědky.
Po explozi a požáru nedaleko obce Careva Livada nejsou hlášeni žádní zranění. "Nevylučujeme zásah zvenčí, všechny hypotézy jsou ve hře," řekl bulharský ministr vnitra Ivan Demerdžiev, který přijel na místo. Podle agentury AFP řekl, že areál měl nedostatky, včetně špatného zabezpečení. Nařídil, aby byla zkontrolována bezpečnostní opatření ve všech muničních skladech v zemi.
Společnost EMKO tvrdí, že do skladu, kde v pátek nastal výbuch, pravidelně chodily úřední kontroly a že v něm nebyly porušeny žádné předpisy. Bezpečnost okolo takových areálů má na starosti stát a za podobnými incidenty stály "síly zvenčí", uvedla firma podle AFP. Dodala, že za událostmi nemohla být lidská chyba.
Demerdžiev neřekl, že za explozí by mohlo být Rusko. Prozápadní opoziční strana Demokratické Bulharsko ale požaduje, aby úřady vyšetřovaly možnou "ruskou stopu" v explozích v areálech firmy EMKO. Poukazuje na to, že v poslední době se u zbrojařských podniků v zemích EU, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské vojenské invazi, stávají různé incidenty.
V uplynulých deseti letech zasáhlo areály a sklady firmy EMKO několik výbuchů. Některé z nich bulharské úřady prošetřovaly jako sabotáž. V roce 2024 Sofia vydala zatykač na šest ruských občanů podezřelých ze zapojení do zničení skladů firmy EMKO z let 2011 až 2020. Byly v nich uloženy zbraně určené na vývoz na Ukrajinu a do Gruzie. Moskva podíl na útocích na areály popírá.
Obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev měl uskladněné zbraně také v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. České úřady nejpozději od roku 2021 podezírají příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.