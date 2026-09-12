Včera parkoviště pro ruské peníze, dnes problém. Trofejní vily v Česku marně čekají na kupce
- Několik let už se kontroverzní ruský boháč snaží zbavit luxusní vily na pražské Hanspaulce, nepomáhá ani obrovská sleva.
- Kopíruje tím osud drahých nemovitostí v rukách ruských vlastníků, kupci se mají na pozoru.
- Aktuálně je v nabídce prestižních tuzemských zprostředkovatelů hned několik honosných vil za stamiliony korun, jejichž společným jmenovatelem je kontroverzní ruský kapitál.
Ruská média mu přezdívala železniční kmotr. Byl letitou pravou rukou šéfa Ruských drah a Kreml jej i přes korupční skandály zahrnoval celou řadou poct, včetně medaile za zásluhy pro vlast přímo od Vladimira Putina. Za léta služby dokázal nashromáždit pohádkový majetek, který bylo vhodné zaparkovat do zahraničních aktiv. Mimo jiné i do Prahy.
Proměna politického klimatu po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu ale znamenala i nový přístup k majetku. Boháč a dost možná miliardář Oleg Toni vyrobený ruskou byrokracií zařadil v Česku zpátečku. Jenže zjistil, že to zdaleka nebude tak lehké.
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