K nákaze stačí letmý dotek a dezinfekce nezabírá. V Česku se šíří nepříjemná epidemiologická hrozba
- České lázně se potýkají s epidemií vysoce infekčních norovirů, kvůli nimž musely hygienické stanice v některých zařízeních vyhlásit stop stav pro nové pacienty.
Nemoc se přenáší i letmým dotykem a virus dokáže přežít v prostředí celé týdny.
Státní zdravotní ústav zaznamenal do konce srpna téměř 9 500 případů virových střevních infekcí, což je druhý nejvyšší počet za posledních deset let.
K nákaze noroviry, s jejíž epidemií se letos potýkají některé lázně v ČR, stačí podle odborníků jen velmi málo virových částic a letmý dotek. Pro seniory a nemocné je toto onemocnění, pro které je typické silné zvracení a vodnatý průjem, horší, hrozí jim dehydratace. V Česku jsou letos častější i další virové střevní infekce, mezi které noroviry patří. Státní zdravotní ústav (SZÚ) jich podle zveřejněných dat zaznamenal letos do konce srpna druhý nejvyšší počet za posledních deset let, lékaři nahlásili téměř 9500 případů, což je skoro tolik jako za celý loňský rok.
Noroviry patří mezi nejčastější příčiny střevních potíží, takzvaných gastroenteritid. Od nákazy se příznaky projeví za 12 až 48 hodin. „Nemoc nastupuje velmi náhle, typicky silným zvracením, vodnatým průjmem, křečemi v břiše, mírnou horečkou a celkovou slabostí,“ řekla epidemioložka SZÚ Michaela Špačková.
Nemoc podle epidemiologa Romana Prymuly není smrtelná, ale je velice nepříjemná. U zdravého člověka podle SZÚ odezní sama většinou do tří dnů, největším rizikem je ztráta tekutin a minerálů. „Zvýšené riziko těžšího průběhu nebo komplikací mají zejména senioři, malé děti a lidé s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním,“ doplnila Špačková.
Kvůli pokračující epidemii se 170 dosud potvrzenými případy v pátek zakázala krajská hygienická stanice jednomu z lázeňských domů v Luhačovicích přijímat nové pacienty. Se stejným problémem se v létě potýkaly lázně v Jeseníku.
Stačí letmý dotek
„Noroviry jsou neuvěřitelně kontaktní, k nákaza stačí jen letmý dotek. Největší problém je to velkých zaoceánských lodích, kde není dostatek WC,“ řekl Prymula.
Lázně jsou podle Špačkové pro šíření ideální hned z několika důvodů. „V lázních se léčí velký podíl seniorů a chronicky nemocných lidí, pro které je nákaza rizikovější,“ uvedla. Pobývají navíc ve společných prostorách a společně se stravují. Virus se může přenášet kapénkami při mluvení či kýchání, je ve slinách, zvratcích nebo stolici.
„K přenosu může tedy dojít i prostřednictvím kontaminovaných rukou nebo předmětů. Nedostatečně umyté ruce po použití toalety mohou snadno znečistit kliky, zábradlí, stoly nebo balneoprovozy,“ doplnila. Nemocný člověk je navíc infekční až 72 hodin po skončení příznaků.
Noroviry jsou podle Špačkové velmi odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům, například běžným alkoholovým gelům na ruce. Na površích můžou přežít i týdny. I to může být podle Prymuly důvod, proč se v Luhačovicích s epidemií potýkají od července. „Vyžaduje to velmi důkladnou prostorovou dezinfekci, což ne vždy je u tak rozsáhlých prostor jednoduché,“ uvedl.
Podle Špačkové je proto potřeba zamezit i příchodu nových klientů, kteří by se okamžitě nakazili. U stávajících a personálu je nutné dodržet přísnou karanténu až do odeznění všech příznaků.