Zálohování lahví má i svou stinnou stránku. Někteří přišli na jednoduchý trik, jak vydělat
- Polsko řeší po zavedení zálohování lahví a plechovek první vlnu podvodů.
- Někteří lidé matou automaty falešnými etiketami nebo opakovaným vracením obalů.
- Přesto systém výrazně zvýšil množství recyklovaných plastových lahví.
Polsko se loni na podzim zařadilo po bok sedmnácti dalších evropských zemí, které zavedly zálohovací systém na nápojové obaly. Od října 2025 musí Poláci platit zálohu za každou plastovou lahev nebo plechovku. Když obal vrátí do obchodu, peníze dostanou zpět. Cílem je, aby se do recyklace dostalo co nejvíce lahví. Do konce roku 2025 alespoň 77 ze 100 lahví, do roku 2029 pak 90 ze 100.
Systém se zdál být jednoduchý: zákazník zaplatí při nákupu malou zálohu, a když prázdnou lahev vrátí do obchodu nebo do speciálního automatu, dostane peníze zpět. Jenže realita ukázala, že tam, kde jsou peníze, najdou se i lidé, kteří se je pokusí získat nečestnou cestou.
Záloha 50 haléřů, a přesto se vyplatí podvádět
Záloha za plastové lahve a plechovky činí 50 grošů, za skleněné lahve do 1,5 litru pak jeden zlotý (zhruba 5,6 koruny). Na první pohled jde o drobné, kvůli nimž by se nikdo neměl přít. Přesto se během prvních měsíců fungování systému ukázalo, že i tak malá částka dokáže motivovat k podvodům.
Hlavním problémem jsou samotné automaty. Pokud v některých obchodech přístroj neváží ani nekontroluje tvar vráceného obalu, má podvodník větší prostor pro manévrování. Někteří například vracejí nevhodné obaly tak, že opakovaně skenují jeden obal se správnou etiketou, zatímco do zásobníku házejí ostatní lahve bez nároku na zálohu. Dalším způsobem je jednoduché padělání etiket. Vyskytly se i případy, kdy lidé přivazovali plechovky na vlasce a po vhození do automatu je následně vytáhli a vhodili znovu.
Moderní automaty jsou drahé
Ne všechny obchody si pořídily drahé automaty. Mnohé přijímají lahve pouze ručně. Prezident Polského zálohovacího systému Jakub Ogórek upozornil, že riziko zneužití je zvláště vysoké při ručním sběru. Přirovnal takové jednání ke klasické krádeži v obchodě: je to totéž, jako když někdo strčí čokoládu do kapsy a odejde bez placení.
Obchodní řetězce se snaží těmto praktikám bránit. Například polská Žabka zavedla automaty přizpůsobené rozměrům malých prodejen, které jsou výrazně menší než standardní zařízení. Jejich výhodou je, že firma spolupracuje s výrobcem na vývoji dalších bezpečnostních prvků.
Moderní automaty přitom disponují poměrně sofistikovanou ochranou: kontrolují čárový kód, tvar lahve, její hmotnost, průměr i druh materiálu obalu. Problémem ale je, že ne všechny provozovny si taková zařízení pořídily.
Zdvojnásobená recyklace navzdory problémům
Přes veškeré turbulence a problémy s podvody systém plní svůj hlavní ekologický účel. Polská ministryně klimatu Paulina Hennig-Kloská uvedla, že podíl recyklovaných plastových lahví je nyní dvojnásobný oproti stavu před zavedením nového systému. Míra sběru se vyšplhala na 60 procent, zatímco dříve se v rámci systému žlutých kontejnerů recyklovalo jen zhruba 30 procent plastových lahví.