Myšák obsadil holešovickou halu 27. Ambiente tu chce kromě oblíbené cukrárny otevřít i slovenskou restauraci
- Cukrárna Myšák je v Holešovické tržnici zatím v testovacím režimu
- Kromě ní tu chystá Ambiente ještě další dvě provozovny
- To vše je součástí rekonstrukce samotné tržnice podle studia Perspektiv
Tradiční prvorepublikovou cukrárnu Myšák obnovila teprve před pár lety skupina Ambiente. Ta chce nyní vyhlášené buchtičky se šodó i rakvičku se šlehačkou šířit dál. Konkrétně do Holešovic. Tento týden v Pražské tržnici otevřela druhá pobočka cukrárny, zatím v testovacím režimu. Není to přitom jediný podnik, který tu Ambiente chce otevřít.
Testovací provoz bude nyní v holešovickém Myšákovi, konkrétně pak v hale 27, trvat každý den. A to od půl osmé až do vyprodání zásob. Podávat se tady budou klasické české zákusky, pečivo a chlebíčky. Zákazníci si tady ale budou moci také vyzvedávat svoje objednávky. Ambiente chce nyní vše doladit, a do ostrého provozu se pustit záhy. Konkrétní datum ale zatím není jasné. Ve výloze je nápis: Každým dnem otevřeme.
Myšák má každopádně patřit dokonce do skupiny nových podniků, které chce restaurační skupiny v Holešovické tržnici otevřít. Brzy po Myšákovi by měla otevřít úplně nová restaurace Sko, postavená na slovenské kuchyni. Za ní se pak přidá také řeznictví Naše maso, druhá po zavedené pobočce v Dlouhé.
Ambiente obsadí dvě haly
Za interiérem cukrárny stojí architektka Tereza Froňková, která má podniku dodat svěží styl. Slovenskou restauraci a řeznictví pak bude dílem architekta Josefa Pleskota, který pracuje s ideou holešovického dvorku. „Prostor je navržen tak, aby nabízel propojení tradičního a moderního přístupu, vytvářel místo setkávání a podporoval živou komunitní atmosféru,“ uvedla už dříve skupina. Se všemi podniky by mělo Ambiente obsadit nejen halu 27, ale také 28.
Nový koncept ale v tržnici plánuje také Zátiší Group, která v Praze provozuje restaurace V Zátiší a také Mlýnec. Ta má otevřít podnik v nejvýznamnější budově celé tržnice, tedy v bývalé jateční burze, která se rekonstruuje. Celkem by se tu mělo nacházet dvě stě míst uvnitř a dalších sto až sto padesát venku.
To vše souvisí s novou koncepcí Pražské tržnice. Někdejší areál jatek se má změnit v moderní městské prostředí, které přinese nejen nové podniky. Rekonstruují se jednotlivé budovy v areálu a mění se i veřejný prostor. To vše podle návrhu architektonického studia Perspektiv.
Marcipán na světové výstavě
Cukrárna Myšák platí za osvědčené prvorepublikové podniky. Ve Vodičkově ulici, kde je i dnes, ji v roce 1911 otevřel František Myšák. Ve čtyřicátých letech ji pak po smrti majitele převzal stejnojmenný syn. Zůstal tu i poté, co byl podnik v padesátých letech znárodněný, jen už jako zaměstnanec. I přesto se Myšákův marcipán dostal v roce 1958 i Světovou výstavu v Bruselu. V sedmdesátých letech dostal medaili na Mezinárodním gastronomickém festivalu v Anglii.
František Myšák zemřel v roce 1992, nedlouho na to vzala za své i budova, ve které jeho cukrárna sídlila. V roce 2007 se během rekonstrukce domu zřítila jeho podstatná část, zachovala se jen fasáda a přízemí cukrárny. Ambiente přebralo prostory v roce 2017 a rozhodlo se navázat na prvorepublikovou tradici. První patro pak dostalo novou tapisérii a křišťálové lustry, a to podle návrhu už zmíněné Terezy Froňkové a také studia Olgoj Chorchoj. V roce 2019 vrátilo Ambiente do Vodičkovy ulice také výrobu.