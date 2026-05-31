Anthropic válcuje OpenAI, nové investice vyhnaly hodnotu firmy k bilionu dolarů
- Sedm spoluzakladatelů tvůrce chatbota Claude se díky novému investičnímu kolu zařadilo mezi 500 nejbohatších lidí planety.
- Hodnota společnosti Anthropic po obří finanční injekci vzrostla na astronomických 965 miliard dolarů.
- Novopečení miliardáři se přitom již dříve zavázali, že většinu svého nově nabytého majetku věnují na charitu.
Sedm spoluzakladatelů americké společnosti Anthropic zabývající se umělou inteligencí (AI) se po nejnovějším kole financování zařadilo mezi 500 nejbohatších lidí světa, uvedla agentura Bloomberg. Anthropic od investorů získal dodatečný kapitál v objemu 65 miliard dolarů (téměř 1,4 bilionu korun), což firmu ocenilo na 965 miliard dolarů (přes 20 bilionů korun).
Podle výpočtů Bloombergu vlastní každý ze zakladatelů méně než jedno procento firmy. Hodnota každého z těchto podílů aktuálně činí přibližně osm miliard dolarů (166 miliard korun). Mezi novými miliardáři jsou sourozenci Dario a Daniela Amodeiovi, dále Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish a Christopher Olah.
Generální ředitel Anthropiku Dario Amodei v minulosti varoval před nadměrnou koncentrací bohatství v odvětví AI. „Je třeba se obávat takové úrovně koncentrace bohatství, která rozbije společnost,“ napsal v eseji zveřejněné v lednu.
Dodal, že lidé stojící za rozmachem umělé inteligence by měli být ochotni vzdát se části svého bohatství i moci. Zakladatelé firmy se podle Bloombergu zavázali darovat 80 procent svého majetku na charitativní účely.
Podle agentury Reuters hodnota společnosti Anthropic překonala hodnotu konkurenční OpenAI, kterou investoři v březnu ocenili na 852 miliard dolarů.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci OpenAI, která vyvinula populárního chatbota ChatGPT. OpenAI v roce 2022 svůj jazkový model zdarma zpřístupnil veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o AI. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.