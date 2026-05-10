Australská firma přešla z těžby krypta k AI datacentrům. Raketově roste a získala vývoj v Praze
- Mirantis s českým vývojovým centrem v Praze kupuje AI infrastrukturní firma IREN za 13 miliard korun.
- IREN po éře těžby bitcoinu vsadil na AI datacentra a rychle roste díky čipům Nvidia.
- Akvizice může posílit české know-how v AI cloudech a přinést další růst pražského vývoje.
Americká společnost Mirantis založená ruskými ajťáky před zhruba 10 lety za asi miliardu korun koupila českou softwarovou firmu TCP Cloud, na jejímž základě v Praze vybudovala jedno ze svých vývojových center. To se teď bude stěhovat pod nová křídla. Mirantis se totiž sám stal cílem akvizice, za 625 milionů dolarů v akciích (13 miliard korun) ho kupuje australská společnost IREN dříve známá jako Iris Energy. Jejím cílem je vytěžit probíhající rozmach umělé inteligence a investic do velkých datových center.
Firma IREN se nejdříve soustředila na těžbu bitcoinu, kvůli čemuž začala stavět datová centra napojená na levné zelené energetické zdroje. Tím si vybudovala know-how v tom, jak takové projekty efektivně budovat a udržovat v chodu. V době, kdy těžba kryptoměn přestala být tak zajímavá, už IREN disponovala infrastrukturou v řádu stovek megawattů. V letech 2023 a 2024, kdy začal rozmach velkých jazykových modelů, investovala stovky milionů dolarů do nejvýkonnějších AI čipů od Nvidie, které do svých datacenter instalovala.
Australané díky tomu rychle rostou. Zatímco v roce 2024 vykázali tržby necelých 190 milionů dolarů se ztrátou skoro 30 milionů, loni už tržby činily přes půl miliardy s čistým ziskem 87 milionů. Predikce mluví o dalším růstu, letos by mohlo jít až o nižší miliardy dolarů. Brzy budou mít v provozu 150 tisíc čipů Nvidia a stavějí nové datacentrum v Oklahomě o výkonu 1,6 gigawattu.
Akcie IREN se od roku 2022 obchodují na burze Nasdaq. V polovině loňského roku díky AI vystřelily nahoru, za rok přidaly 840 procent. IREN má nyní tržní hodnotu 24 miliard dolarů.
IREN se nyní snaží vybudovat plnohodnotného poskytovatele AI infrastruktury, přesněji řečeno celého cloudu. K tomu je kromě elektřiny, datacenter a AI čipů potřeba také software. Právě s tím mu výrazně pomůže Mirantis. Ten nabízí nástroje pro zprovoznění a provozování cloudů. Jde o technologie jako OpenStack (kvůli němu se pořizoval český TCP Cloud) nebo Kubernetes. Novinkou je k0rdent AI, umožňující rychle rozjet infrastrukturu pro trénování a provoz jazykových modelů.
„Naší hlavní výhodou je rychlá exekuce od zajištění energie přes stavění datacenter až po nasazení a zprovoznění AI čipů. Mirantis do toho přinese schopnosti, jak tuto AI infrastrukturu zpřístupnit zákazníkům,“ uvedl Daniel Roberts, výkonný ředitel IREN.
IREN tak reprezentuje novou vlnu takzvaných neocloudů, které díky nástupu AI zkoušejí vyzvat tři dominantní cloudové hráče, a sice Amazon Web Services, Google Cloud a Microsoft Azure. Jelikož se do jisté míry karty rozdávají znovu, je možné uspět. Poptávka je navíc obrovská, kapacity AI datacenter jsou vyprodány, takže není nouze o zakázky.
Pro Česko změna vlastnictví Mirantisu představuje potenciálně další zajímavý přísun know-how v oblasti AI infrastruktury. Půjde o už druhý neocloud, který zde bude mít základnu. Tím prvním je společnost Nebius, kterou založil a vede Arkady Volozh, bývalý majitel ruského Yandexu a dobrý známý majitele Seznamu Iva Lukačoviče. Nebius, který v Praze rozšiřuje výzkum a vývoj, nedávno získal investici dvě miliardy dolarů od Nvidie a zakázky za desítky miliard dolarů od Microsoftu a Mety.
Mirantis v Česku zaměstnává desítky lidí. Společnosti zatím nekomentovaly, jaké plány s pražským vývojem mají, v Praze jsou každopádně vypsány nové volné pozice.
Lidé, kteří se zasloužili o vybudování TCP Cloudu a jeho prodej Mirantisu, pokračují v úspěšném podnikání. Adam Skotnický loni prodal svůj druhý startup Taikun Cloud americkému softwarovému obrovi Cloudera. Jakub Pavlík zase spoluzaložil startup Exaforce, který získal investici 1,7 miliardy korun.