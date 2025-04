Všechno, na co zatím český ajťák a technický manažer Jakub Pavlík sáhl, skončilo velkým úspěchem. V roce 2016 byl součástí startupu TCP Cloud, který zhruba za miliardu korun koupil americký podnik Mirantis. Pavlík poté pomohl vybudovat americko-českou cloudovou firmu Volterra, jíž v roce 2021 za půl miliardy dolarů, tedy asi 11 miliard korun, získal americký obr F5 Networks. Teď to Pavlík zkouší do třetice. Vypadá to nadějně, jím spoluzaložený startup Exaforce totiž od velkých jmen ze Silicon Valley nabral první investici 75 milionů dolarů, asi 1,7 miliardy korun.

Prostředky do česko-amerického startupu v rámci kola series A poslaly fondy Khosla Ventures, Mayfield, Thomvest a Touring Capital. Khosla mimo jiné patří mezi první investory do OpenAI.

Pavlík je jedním ze spoluzakladatelů Exaforce a v Praze buduje inženýrský tým, zatím má 17 lidí. Celkově má startup 70 zaměstnanců, přičemž další spoluzakladatel Ankur Singla sedí v Singapuru, několik lidí je v Indii a část týmu pracuje z Curychu. Lidé z tamní pobočky dříve dělali na umělé inteligenci v Googlu.

Kapitál na roky provozu

Důležité je hlavně jedno jméno: Ankur Singla. S ním Pavlík spolupracuje už od éry prvního startupu, kde působil, tedy TCP Cloud. Singla mimo jiné založil firmu Contrail Systems, kterou za 175 milionů dolarů prodal americké společnosti Juniper Networks, o níž se nyní v dealu za 14 miliard dolarů uchází Hewlett Packard Enterprise. Singla pomohl TCP Cloudu dostat se k některým zákazníkům, třeba americké satelitní televizi DirecTV.

Když absolvent Stanfordu Singla rozjížděl svoji další firmu Volterra, na budování inženýrských kapacit tam přizval Pavlíka. Duo spolu pokračuje i v aktuální štaci. Podle zákulisních informací nemá díky své historii úspěšných exitů problém po Silicon Valley shánět peníze, naopak. „Podmínky investice jsme dostali solidní a současný kapitál nám i bez prodejů vystačí na čtyři, možná více let,“ řekl Pavlík pro e15.

„Investujeme hlavně do zakladatelů, což je důvod, proč jsme do Exaforce poslali peníze. Je to naše třetí spolupráce s Ankurem,“ shrnul Navin Chaddha, jeden z partnerů Mayfieldu.

První dvě firmy, kde se Pavlík angažoval, se věnovaly cloud computingu. TCP Cloud pracoval s tehdy mladou otevřenou technologií OpenStack, pomocí níž lze budovat vlastní cloudy. Šlo o konkurenci pro firmy jako Microsoft nebo VMware. Mirantis je hlavní hráč v OpenStacku, takže mu česká inovativní firma pomohla. Volterra se pak soustředila na provozování a instalaci aplikací a dat na více cloudech a zařízeních s nimi komunikujícími.

Umělá inteligence v cloudech

Také aktuální projekt Exaforce se zaměřuje na cloud, ovšem tentokrát řeší jeho bezpečnost a zapojení umělé inteligence. To, že cloudová bezpečnost je a bude velké téma, naznačuje například nedávná největší akvizice v historii Googlu, který za 32 miliard dolarů koupil izraelský startup Wiz dohlížející na chybná nastavení a s tím spojené hrozby v cloudových aplikacích.

Exaforce se vydává dalším zatím ne zcela pokrytým směrem. Firmy a různé organizace dnes běžně používají cloudy místo vlastních serverů. Připojují se k aplikacím a službám jako Amazon Web Services, Office 365, Slack, GitHub a mnoha dalším. Pro každou tuto appku běžící v cloudu se vytváří separátní přihlašovací údaje, což i při menších velikostech firem začíná vytvářet chaos a možné bezpečnostní díry spojené s tím, kdo k čemu má přístup, jestli byl deaktivován účet zaměstnanci, který firmu opustil, kdo kam poslal data a tak dále.

Exaforce pomocí umělé inteligence zajišťuje, aby veškeré pohyby a možné bezpečnostní incidenty byly monitorovány, detekovány, vyšetřeny a bylo na ně správně zareagováno. Dnes se často tyto operace musí dělat ručně v dohledových IT centrech. Nástup velkých jazykových modelů typu GPT a AI obecně (statistické modely a podobně) ale Exaforcu umožňuje vytvářet softwarové roboty, kteří na vše dohlížejí. Firma jim říká exaboti. „Ty chceme prodávat a integrovat do kyberbezpečnostních center firem (SOC),“ uvedl Pavlík. Kromě jiného to má také výrazně snížit náklady.

„Na technologii pracujeme od srpna roku 2023. Teď se s ní pomalu chystáme jít ven, trh je skutečný. Cíleně jsme doposud jen vyvíjeli a nic neprodávali. Společně s oznámením investice chceme trhu dát vědět, že jsme tady,“ vysvětlil dále Pavlík.

Exaforce nyní provádí testy s deseti nejmenovanými velkými korporacemi a koncem roku se chce obchodně více rozkročit. Jedním z partnerů je velký japonský operátor NTT Data, kterého e15 navštívila během výpravy na Expo 2025 v Ósace. „Technologie od Exaforce má potenciál velmi významně redukovat falešná kyberbezpečnostní hlášení a čas nutný pro manuální prošetřování incidentů v cloudech, které používáme,“ naznačil Pranay Anand, viceprezident NTT Data.