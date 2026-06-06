Akciové fondy letos vynáší, dluhopisové tápou
- Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9 procenta, smíšené fondy 4,7 procenta a dluhopisové fondy 0,8 procenta.
- Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů.
- V loňském roce akciové fondy podle indexu přinesly celkové zhodnocení 9,4 procenta, smíšené fondy 6,9 procenta a dluhopisové fondy 2,5 procenta.
Index akciových fondů rostl během května o 4,1 procenta, index dluhopisových fondů o 0,8 procenta. Smíšené fondy rostly o 2,3 procenta. "Květen přinesl investorům další vlnu radosti. Globální akciové indexy dál neúnavně posouvají svá historická maxima a v závěsu za nimi se tentokrát svezly i dluhopisy. Hlavním motorem růstu přitom nejsou složitá geopolitická vyjednávání na Blízkém východě, ale skvělá čísla z hospodaření technologických gigantů, které vystřelily akciový svět kupředu," uvedl analytik Partners Martin Mašát.
Globální index MSCI World, který sleduje tisíce velkých firem napříč rozvinutými zeměmi, v květnu poskočil o silných 4,4 procenta a od začátku roku si připisuje zisk 5,1 procenta. Ještě lépe dopadl americký index S&P 500, který za květen vyrostl o 5,1 procenta a od ledna investorům vydělal 10,7 procenta.
Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v ČR se za posledních 12 měsíců dostala na 17,5 procenta. Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v květnu také výrazný nárůst o 6,2 procenta. Meziročně jsou stále výše o excelentních 36,3 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části daný výkonností středoevropských akcií.
Radost v květnu udělaly investorům také dluhopisy, které rostly po delší době. Tomuto obratu k lepšímu pomohla o něco mírnější čísla o inflaci v USA, než jaká trh původně v panice očekával. Výnosy během měsíce nejdříve divoce rostly, ale ke konci května začaly solidně klesat. S tímto vývojem se svezly také české státní dluhopisy.
Dlouhodobým rizikem pro české vládní dluhopisy zůstává podle Mašáta rozvolnění rozpočtových pravidel na deficity. Z toho plyne očekávaný prudký růst státního zadlužení v následujících letech. "Když stát chrlí na trh příliš mnoho nových dluhopisů, aby poplatil své dluhy, musí investorům nabídnout vyšší úrok, respektive nižší ceny, aby je vůbec někdo chtěl,“ vysvětlil Mašát.
Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru 1,7 procenta. Fondy rizikových dluhopisů v květnu také rostly, a to o jedno procento. Meziročně jsou výše o 4,2 procenta.
Smíšené strategie rostly v souladu s návratem akcií a dluhopisů zpět po březnové korekci. V květnu vyskočily v průměru o 2,3 procenta a meziročně jsou 10,6 procenta v zisku, hlavně díky akciovým trhům.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 13 miliard korun na 1,423 bilionu korun, vyplývá z dat Asociace pro kapitálový trh.