Český strojař válčí se Strnadem. Spojil se s ukrajinským jaderným inženýrem
- Bezpilotní prostředky zažívají boom.
- S tím roste i poptávka po motorech do dronů i střel.
- Tvrdý boj o takové zakázky vedou i české firmy PBS Group a Czechoslovak Group.
Válka na Ukrajině s sebou přináší nejen fyzické střety v zákopech, ale i zostřující se boj o zakázky evropských armád. To platí i pro technologickou PBS Group česko-amerického podnikatele Williama Diddena a Czechoslovak Group Michala Strnada, dvojici českých firem, jejichž vztahy mohou být nyní sotva napjatější. Když Strnad v minulých letech neuspěl ve snaze koupit PBS od Diddena, do CSG alespoň „přetáhl“ Pavla Čechala a jeho tým, klíčového manažera PBS a nositele cenného know-how pro rozvoj byznysu s proudovými motory do dronů či střel. A právě o tyto zakázky svádí oba konkurenti tvrdý boj.
Naposledy se expanzí pochlubil výrobce z Velké Bíteše. PBS na právě probíhajícím největším světovém leteckém veletrhu v anglickém Farnborough navázala spolupráci s ukrajinským výrobcem dronů Airlogix. Ten bude licenčně vyrábět proudové motory PBS na Ukrajině. Součástí nového partnerství je rovněž záměr vyrábět drony v České republice na základě ukrajinské licence.
„Posilujeme své postavení při zásobování Ukrajiny našimi motory. Licenční výroba motorů přímo v zemi, která dnes udává tempo v oblasti bezpilotních systémů, je pro nás strategickým krokem. Dostaneme výrobu blíž k zákazníkovi i k reálnému nasazení. Zároveň do České republiky přeneseme výrobu ověřených dronových střel,“ uvádí Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.
PBS Group vs. Czechoslovak Group
Airlogix vznikl teprve v roce 2021 jako startup. Založil ho Vitalij Kolesničenko, původním vzděláním jaderný inženýr a fanoušek letectví. Firma měla vyrábět komerční nákladní drony, například pro doručování krevních vzorků pro západní zdravotnické společnosti. Po vpádu Ruska na Ukrajinu v roce 2022 se ale společnost přeorientovala na vývoj a výrobu bezpilotních letounů.
„Proudové motory PBS dnes pohánějí bezpilotní systémy po celém světě a poptávka po nich strmě roste. Partnerství s Airlogix nám umožňuje přiblížit výrobu tam, kde je aktuálně největší potřeba, a současně přenést do České republiky výrobu ověřených bojových systémů. Je to model spolupráce, který posiluje obranyschopnost Evropy i pozici českého průmyslu,“ říká Stanislav Lisner, ředitel PBS Group.
Spolupráci s ukrajinským partnerem, která stojí na podobném základu, zahájil také zbrojařský a strojírenský holding CSG. Na jednom z největších veletrhů zbrojařů, který se konal v červnu v Paříži, si otevřel dveře k nastartování výroby motorů na území Ukrajiny. Dohodu uzavřela ani ne rok stará Strnadova společnost AviaNera Technologies s ukrajinskou Ukrainian Armor (Ukrajinska Bronetechnika). Díky tomu se mají začít vyrábět, montovat a testovat až tisíce motorů do řízených střel a bezpilotních systémů, a to pod licencí CSG na území Ukrajiny.
CSG ani PBS neuvádí výši poplatku, který za licenci obdrží, nebo hodnotu spolupráce. Předpokládá se ale výroba řádově tisíců motorů ročně, které mají generovat miliardové tržby. „Výrobní kapacitu můžeme nadále navyšovat podle toho, jak se bude vyvíjet válečný konflikt,“ řekl v Paříži pro e15 Pavel Čechal, šéf AviaNera Technologies. Ukrajina je pro CSG velmi významným trhem. Na tržbách celé skupiny, které v prvním čtvrtletí dosáhly na 37,5 miliardy korun, se podílely z necelé čtvrtiny.
Konkurenční výrobce proudových motorů PBS se rozhlíží nejen v Evropě a na Ukrajině, ale také v zámoří. Loni v dubnu rozjel novou továrnu v Roswellu v americkém státě Georgia. A nyní na veletrhu ve Farnborough se pochlubil novou zakázkou právě pro tento závod. Motory PBS si pořídila americká Zone 5 Technologies, která je použije do svých interceptorů White Spike. Ty jsou určené k ničení útočných dronů a střel a na trhu platí za novinku. Údajně zvládnou zachycovat i vyspělé drony typu Shahed na vzdálenost přes padesát kilometrů. Výrobce tvrdí, že to zvládne za polovinu nákladů oproti konkurenci.
„Jsme hrdí na partnerství se společností Zone 5 Technologies, jehož prostřednictvím přispíváme k programu White Spike a dodáváme pohonné jednotky, které pomáhají chránit vojáky i civilní obyvatelstvo před rostoucí hrozbou bezpilotních vzdušných prostředků,“ uvedl William Didden, majitel PBS Group.