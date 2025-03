Americké ministerstvo obchodu dnes oznámilo, že spotřebitelské výdaje v USA se v únoru zvýšily o 0,4 procenta po lednovém poklesu o 0,3 procenta. Jejich růst však zaostal za očekáváním analytiků. Konečné výsledky průzkumu Michiganské univerzity navíc ukázaly, že index spotřebitelské důvěry v USA se v březnu propadl na rovných 57 bodů z 64,7 bodu v předchozím měsíci.

K poklesu akciového trhu výrazně přispěly velké technologické společnosti. Akcie internetového obchodu Amazon například oslabily o více než čtyři procenta, akcie softwarové firmy Microsoft ztratily přes tři procenta.

Svůj debut na burze v pátek zažily akcie společnosti CoreWeave, která působí v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Akcie si při zahájení obchodování připisovaly téměř tři procenta, později však o své zisky přišly.

Na devizovém trhu v pátek americký dolar kvůli obavám z negativních dopadů Trumpovy celní politiky na hospodářský růst mírně oslaboval vůči euru. Jednotná evropská měna si krátce po 21:00 SEČ připisovala zhruba 0,3 procenta a pohybovala se v blízkosti 1,0830 dolaru.

Trump hodlá příští týden oznámit podrobnosti o plánovaném zavedení takzvaných recipročních cel. Tento týden ohlásil uvalení 25procentních cel na dovoz automobilů a automobilových součástek do Spojených států.

„Slovo, která stále slyším od klientů a při diskuzích o firemních výsledcích, je nejistota. A slyšíte ho také od centrálních bankéřů,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Marc Chandler ze společnosti Bannockburn Global Forex.

Reciproční cla by měla zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. „To, co víme, je, že 2. dubna přijdou reciproční cla. Nevíme přesně, co to znamená,“ uvedl Chandler.