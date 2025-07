Noví hráči v bankovnictví: Automobilky a kryptofirmy míří za licencemi, banky protestují

Podle tradičních bank by takový vývoj vedl k vytvoření nerovných konkurenčních podmínek. Dle vlivné lobbistické skupiny Bank Policy Institute banky nebojují proti konkurenci, ale proti „regulační dvojí laťce“. Jinými slovy – proč by měly banky podléhat přísné regulaci, když firmy mimo bankovní sektor mohou získat lehčí formy licencí a nabízet obdobné služby?

Automobilky chtějí využít takzvanou ILC (licence průmyslové banky schvalovaná na státní úrovni) k financování přímých spotřebitelských úvěrů svým zákazníkům. Například Stellantis se tak snaží zvýšit konkurenceschopnost díky hlubší integraci finančních služeb do svého obchodního modelu, podobně jako to dělají i další automobilky, například Toyota a BMW, což v konečném důsledku může vést ke střetu zájmů.

Akcie Stellantisu od začátku roku ztratily přibližně 30 procent své hodnoty, zejména v důsledku negativního dopadu cel. Žádost o licenci tak lze vnímat jako snahu o diverzifikaci svého podnikání a zmírnění dopadů na hlavní byznys.

Licence pro každého?

Kryptofirmy se naopak obracejí na federální úroveň a žádají o takzvané národní trustové bankovní licence. Licence sice neumožňují poskytovat úvěry ani držet běžné vklady, ale dovolují nabízet služby v oblasti úschovy a správy digitálních aktiv, vhodné pro firmy jako Circle (emitent druhého největšího stablecoinu USDC) nebo Ripple, které zvažují plnohodnotný vstup do bankovního ekosystému.

Od roku 2022 drží hotovostní rezervy Circle společnost The Bank of New York Mellon Corporation a správu tohoto fondu zajišťuje BlackRock. Založením národní trustové banky by však Circle mohl vyřadit prostředníky jako BNY Mellon a BlackRock a spravovat či držet svá aktiva napřímo.

GENIUS Act spustil lavinu

Zvýšený zájem o licence ze strany kryptofirem úzce souvisí s přijetím klíčového zákona známého jako GENIUS Act, který zavádí přísný regulační rámec pro stablecoiny – vyžaduje jejich plné krytí rezervami, dohled licencovaných emitentů a transparentní reporting. Tím je začleňuje do oficiálního finančního systému USA. Na pozitivní zprávy reagovaly i akcie společnosti Circle, které mimo jiné od svého letošního IPO doručily investorům výnos přibližně 130 procent.

Rovněž J. P. Morgan přihlásil ochrannou známku pro stablecoinu podobný token (JPMD) a společně s dalšími bankami a fintechy připravuje tokenizované depozitní produkty a custody řešení.

Souboj o licence odhaluje postupné stírání hranic mezi tradičním bankovnictvím a nefinančními firmami usilujícími o vstup na finanční trh. Zatímco automobilky narážejí na skepsi investorů, kryptofirmy benefitují z příznivějšího regulačního prostředí a rostoucí důvěry trhu. Tento vývoj může vyústit v tlak na harmonizaci pravidel a redefinici rovnováhy v americkém finančním systému.