Jednička tuzemského lékárenského trhu Dr. Max peče překvapení pro velké i malé investory. Řetězec ze skupiny Penta si otevřel dveře pro jednu z nejvyšších dluhopisových transakcí posledních let. Společnost Dr. Max Funding tradičně zajišťující financování řetězce totiž zaplaví trh bondy v objemu až několika desítek miliard korun. „Společnost v návaznosti na předchozí emise dluhopisů zvažuje v roce 2025 uskutečnit další emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů,“ avizovala ostatně už dříve ve své výroční finanční zprávě za loňský rok společnost Dr. Max Funding.

Lékárenský lídr má s bondy v Česku bohatou historii, předchozí emise se i v miliardovém měřítku setkaly se solidním zájmem investorů. Experti ale varují, že tak velký objem dluhu může být pro řetězec až příliš velkým soustem. Česká národní banka dala lékárenským bondům zelenou během července.

Řetězec podle dostupných informací z prospektu nabídne investorům dluhopisy až za dvacet miliard korun, a to v podobě více várek bondů s pevným i plovoucím výnosem. „Prostor pro umístění je celkem značný, jelikož poptávka po dluhopisech velkých ziskových emitentů je v Česku i na Slovensku vysoká,“ zdůrazňuje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Umísťovat se podle něho budou papíry u českých institucionálních investorů, jako jsou dluhopisové fondy či pojišťovny. „Zároveň budou dluhopisy nabídnuty retailovým investorům. Zejména privátní klienti velkých bank by mohli nakoupit značný objem,“ domnívá se Tomčiak.

Drobní investoři mají s bondy od Dr. Maxe už poměrně bohaté zkušenosti. Lékárenský řetězec je matadorem domácího bondového trhu, ekonomický vývoj ale během let tlačí výnosy dolů. Velké porce bondů prodal Dr. Max investorům loni i předloni. Těm z nich, kteří stihli koupit lékárenské bondy přede dvěma lety, stále svítí výnos 8,5 procenta, tedy z dnešního pohledu velmi poutavá cifra. Tehdy prodal Dr. Max investorům bondy za více než pět miliard korun, o rok později už nabídka dramaticky klesla na 1,25 miliardy. U loňské emise klesl i výnos, a to na 6,75 procenta. Relativně velká výnosová očekávání budí i nadcházející emise, mezitím se nicméně změnila ekonomická realita.

Zatímco v roce 2023 držela po většinu roku Česká národní banka svou základní sazbu, od níž se mimo jiné odvíjí i úročení dluhopisů, na úrovni sedmi procent, aktuálně je přesně poloviční. To se propíše i do úročení budoucích emisí v rámci centrální bankou schváleného programu. „I s ohledem na absenci kreditního ohodnocení v podobě ratingu renomované agentury, která může limitovat poptávku ze strany institucionálních investorů jako například podílových fondů, by její objem měl být volen spíše konzervativně při výnosu do splatnosti blízkém šesti procentům,“ uvádí portfolio manažer Raiffeisen investiční společnosti Martin Zezula.

Experti si zároveň pokládají otázku, zda taková porce bondů není příliš vysoká. „Myslím, že tak obrovskou emisi neunese ani současná, ani budoucí velikost Dr. Maxe,“ soudí analytik Radim Dohnal z Fondu dlouhodobých investic, podle něhož by zároveň takový objem dluhopisů narážel na absorpční limity tuzemského trhu. „Bezpečný“ objem emise tak podle něho i s ohledem na zadlužení skupiny může být podstatně menší.

Samotná lékárenská síť využije prostředky podle prospektu na další expanzi včetně akvizic. Ostatně jen před pár týdny skupina oznámila akvizici lékáren Žalfija v Srbsku, přičemž řetězec má akvizičně dlouhodobě vysoké ambice. „Je možné očekávat mimo jiné otevírání dalších poboček či nákup poboček od konkurence, geografickou expanzi, posílení marketingových aktivit, investice do vybavení a zefektivnění procesů v lékárnách,“ počítá Tomčiak.

Miliardářské emise jsou v tuzemsku obecně oblíbené. Vysoká poptávka panuje například po stále probíhající emisi dluhopisů zbrojařské skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada. Tomu v květnu schválila ČNB prospekt na dluhopisovou emisi v objemu až deseti miliard korun, skupina přitom následně vyrazila pro desítky miliard i na mezinárodní scénu. Loni zaujala investory i nabídka skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka.