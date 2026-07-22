Babiš plánuje částečnou privatizaci pražského letiště, stát by měl získat 25 miliard
Stát zvažuje uvést 40 procent akcií pražského letiště na burzu v roce 2028.
Podle premiéra Babiše by si stát ve strategickém podniku i nadále udržel většinovou kontrolu.
Prodej menšinového podílu by podle analytiků mohl do státní pokladny přinést okolo 25 miliard korun.
Stát by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohl uvést 40 procent akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcií. Babiš to sdělil novinářům před odletem do Srbska.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) doplnil, že by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji, zatímco menšinoví vlastníci ČEZ naopak ve vývoji skupiny brzdí. Letiště je podle Babiše strategické aktivum, které by i po uvedení části společnosti na burzu stát nadále kontroloval.
Záměr uvést podíl pražského letiště na burzu premiér avizoval již dříve. Odbory pražského letiště jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Nejistotu v nich ale vyvolaly i dřívější vyjádření Babiše o částečné privatizaci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pak v úterý po setkání s odboráři řekla, že záměr nyní není aktuální a pro tento krok by muselo existovat ekonomické odůvodnění.
„Ta úvaha je o tom, že bychom udělali IPO (Initial Public Offering, neboli primární veřejná nabídka akcií) přibližně na 40 procent a uvidíme jak se to bude vyvíjet. Ale pokud k tomu přistoupíme, a já si myslím, že ano, tak bychom to směřovali někam na rok 2028,“ uvedl Babiš.
Stát by neměl z peněz neměl lepit rozpočtový schodek, říkají analytici
Dříve oslovení ekonomové a analytici sdělili, že případný prodej až 40procentního podílu v Letišti Praha by mohl státu přinést zhruba 25 miliard korun, vzdal by se ale části budoucích dividend. Ekonomický smysl by podle nich nabídnutí akcií mělo smysl pouze tehdy, pokud stát výnos využije na dlouhodobé investice nebo financování strategických projektů. Pokud by se jednalo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují experti takový krok za nevhodný.
Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů podle programového prohlášení chce také zestátnit ČEZ, tedy vykoupit její zhruba 30procentní podíl od minoritních akcionářů. Zbývajících přibližně 70 procent firmy stát nyní již vlastní. Vláda to odůvodňuje potřebou uvolnit skupině ruce k investicím. ČEZ po odsouhlasení akcionářů na letošní valné hromadě založila dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy, do níž chce vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Společnost si v nové dceřiné firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům.
Rozdíl mezi vykoupením podílu ČEZ a uvedením podílu pražského letiště na burzu je podle Havlíčka zásadní. Minoritní akcionáři energetické skupiny podle něj totiž brzdí další rozvoj společnosti, jelikož jim záleží na výdělku z akcií namísto investic do energetické bezpečnosti. Uvedení části akcií letiště na burzu by ale naopak pomohlo k jeho dalšímu rozvoji, míní.