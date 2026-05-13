České dráhy si jdou pro 12 miliard. O jejich dluhopisy byl mezi investory obří zájem
- České dráhy úspěšně upsaly eurodluhopisy za 12,2 miliardy korun, o které byl mezi investory rekordní zájem.
Získané prostředky skupina využije na masivní modernizaci vozidlového parku a zkvalitnění služeb pro cestující.
Díky vysoké poptávce a historicky nejlepšímu ratingu Baa1 dosáhl dopravce velmi výhodných podmínek financování.
České dráhy (ČD) prodaly investorům eurové dluhopisy za 500 milionů eur (zhruba 12,2 miliardy korun). Peníze využijí na pořízení nových vlaků a zlepšení kvality služeb. Dluhopisy se splatností v září 2031 mají pevný roční úrok 3,75 procenta. Poptávka přesáhla 1,8 miliardy eur a několikanásobně převýšila nabízený objem. ČD o tom dnes informovaly v tiskové zprávě.
„Silný zájem investorů potvrzuje důvěru finančního trhu ve stabilitu Českých drah i v naši dlouhodobou strategii modernizace a rozvoje společnosti. Získané prostředky využijeme především k financování obnovy vozidlového parku a dalším investicím, které povedou ke zvyšování kvality služeb pro cestující,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Téměř 150 investorů
Současné dluhopisy jsou kótovány na lucemburské burze cenných papírů. Do nákupu dluhopisů se zapojilo téměř 150 institucionálních investorů z celé Evropy. Největší část připadla na investory z německy mluvících zemí, dále ze střední a východní Evropy či Spojeného království. Mezi kupci dominovali správci aktiv, následovaly banky, pojišťovny a penzijní fondy.
ČD podle člena představenstva a náměstka generálního ředitele pro ekonomiku a majetek Lukáše Svobody díky vysoké poptávce dosáhly u dluhopisů historicky nejnižší rizikové přirážky. Dluhopisy získaly investiční rating Baa1 od agentury Moody’s, která letos zároveň zlepšila hodnocení ČD z Baa2 na Baa1 se stabilním výhledem. Jde o nejlepší rating v historii národního železničního dopravce.
Krapinec letos v únoru uvedl, že ČD chtějí vydávat dluhopisy k financování obnovy vozového parku každý rok. Loni nabídly eurobond v objemu 500 milionů eur určený pro institucionální investory, o který byl zájem více než pětinásobný.
Skupina ČD loni hospodařila se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním, v roce 2024 dosáhla zisku 1,262 miliardy korun. Loni ČD přepravily 168 milionů cestujících, meziročně o 800 tisíc méně. ČD jsou akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je stát.