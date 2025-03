Investiční portfolio e15 je tu s novým, v pořadí již čtvrtým dílem. V tom společně s pravidelným hostem Tomášem Cvernou, analytikem finančních trhů společnosti XTB, rozbereme, proč nám portfolia čerstvě po jejich založení klesla a jak na to reagovat. Přikoupíme také jeden nový titul a odhalíme, proč nás v této korekci nepodržely ani dluhopisy.

„Od prvního videa, kde jsme začali alokovat portfolio, uplynul přibližně měsíc. Během této doby si americké akciové trhy prošly korekcí, která byla v prvé řadě tažena výprodejem technologických akcií. To se propsalo do výkonnosti nejen indexu NASDAQ 100, ale také S&P 500. Negativní sentiment na širším trhu stáhl dolů i ETF na Russell 2000. Výprodeje na trzích spustila vlna nejistoty kolem celní politiky Donalda Trumpa, který navíc naznačil, že americká ekonomika si musí projít ,přechodnou’ fází a trhy tak začaly zaceňovat recesi v USA. Tento předpoklad pomohl dluhopisům, jejichž výnosy klesly. Na druhou stranu koruna posílila vůči americkému dolaru, a tak se v ETF portfoliu i dluhopisy dostaly do korunové ztráty,“ říká analytik finančních trhů XTB Tomáš Cverna.

„Výprodej technologií nám otevřel příležitost k rozšíření expozice i v akciovém portfoliu. Na evropských trzích sledujeme od začátku roku opačný vývoj než v USA. Očekávání vyšších výdajů na obranu států EU podporuje firmy z evropského obranného sektoru v růstu. I přes vyšší valuace těchto firem jsme našli jednu, kterou jsme zařadili do akciového portfolia. Při úpravě portfolia jsme si vědomi ekonomických rizik, proto budeme v sektorové diverzifikaci pokračovat i nadále”, dodává.